Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

08.05.2026 20:22
Afyonkarahisar’daki iki gündür devam eden "transfer" krizinde ipler tamamen koptu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti’ye geçişi kesinleşen Burcu Köksal’a karşı adeta savaş ilan etti. Belediye binası önünde toplanan partililere seslenen Başarır, "Onu bu sokaklarda yürütmeyin" diyerek siyaset tarihine geçecek sertlikte bir çağrıda bulundu. Başarır, “Artık bizim için de, sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Allah affetsin ama biz affetmeyeceğiz." dedi.

Afyonkarahisar, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçiş kararıyla sarsılmaya devam ediyor. Protestoların ikinci gününde tansiyon zirveye çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Afyon'da belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenerek Köksal’ı ağır biçimde eleştirdi.

BAŞARIR’DAN "SOKAK" ÇAĞRISI: "ARTIK BÖYLE BİR BAŞKAN YOK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasında tüm diplomatik dili bir kenara bırakarak doğrudan hedef gösterdi. Köksal’ın halk iradesine ihanet ettiğini savunan Başarır, "Artık bizim için de, sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Allah affetsin ama biz affetmeyeceğiz. Affedilmeyecek bir suç işledi. Onu gördüğünüz yerlerde protesto edin, onu bu sokaklarda yürütmeyin!" dedi.

YAPRAK DÖKÜMÜ DEĞİL, MINTIKA TEMİZLİĞİ 

Köksal için "tehdit ediliyor" iddialarına da değinen Başarır, "Kim tehdit ediyor söyle, ben arkanda dururum. Sana takılacak kelepçeyi ben koluma takarım. Yazıklar olsun korkaklara! Siyaset cesurları yazar," diyerek tepkisini dile getirdi. Başarır, yaşanan süreci bir "yaprak dökümü" değil, CHP içinde bir "mıntıka temizliği" olarak nitelendirdi.

Polis ekiplerinin belediye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestoda, vatandaşlar ellerinde "O koltuk senin değil milletin" yazılı dövizlerle "Burcu istifa" sloganları attı. 

    Yorumlar (3)

  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    sen Alpay ın eline geçeceksin elbet 3 1 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Aha hayvanat bahçesinin kurucu önderlerinden biri gelmiş:) 0 0
  • Omer faruk Tatli Omer faruk Tatli:
    Hadi vapura rakı içmeye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:50:02.
