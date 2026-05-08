Ali Mahir Başarır\'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

Afyonkarahisar, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçiş kararıyla sarsılmaya devam ediyor. Protestoların ikinci gününde tansiyon zirveye çıktı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Afyon'da belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenerek Köksal’ı ağır biçimde eleştirdi.

BAŞARIR’DAN "SOKAK" ÇAĞRISI: "ARTIK BÖYLE BİR BAŞKAN YOK"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuşmasında tüm diplomatik dili bir kenara bırakarak doğrudan hedef gösterdi. Köksal’ın halk iradesine ihanet ettiğini savunan Başarır, "Artık bizim için de, sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Allah affetsin ama biz affetmeyeceğiz. Affedilmeyecek bir suç işledi. Onu gördüğünüz yerlerde protesto edin, onu bu sokaklarda yürütmeyin!" dedi.

YAPRAK DÖKÜMÜ DEĞİL, MINTIKA TEMİZLİĞİ

Köksal için "tehdit ediliyor" iddialarına da değinen Başarır, "Kim tehdit ediyor söyle, ben arkanda dururum. Sana takılacak kelepçeyi ben koluma takarım. Yazıklar olsun korkaklara! Siyaset cesurları yazar," diyerek tepkisini dile getirdi. Başarır, yaşanan süreci bir "yaprak dökümü" değil, CHP içinde bir "mıntıka temizliği" olarak nitelendirdi.

Polis ekiplerinin belediye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestoda, vatandaşlar ellerinde "O koltuk senin değil milletin" yazılı dövizlerle "Burcu istifa" sloganları attı.