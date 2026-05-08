Sevgili yaptığına bin pişman! Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti

Kylian Mbappe’ye yönelik tepkiler Real Madrid’de giderek büyüyor. Daha önce 10 milyon seviyesinde olan imza kampanyasında sayı 40 milyonu geçti.

TARAFTARLAR AYRILMASINI İSTİYOR

Sosyal medyada başlatılan kampanyada, Fransız yıldızın takımdan gönderilmesi için toplanan imza sayısının kısa sürede katlanarak arttığı görüldü.

10 MİLYONDAN 40 MİLYONA ÇIKTI

İlk günlerde yaklaşık 10 milyon imzaya ulaşan kampanyanın, son gelişmelerin ardından 40 milyonu geçtiği belirtildi.

TAKIM İÇİNDE KRİZ İDDİALARI

Mbappe’nin adı son dönemde Real Madrid’de yaşanan birçok krizle birlikte anılıyor. Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında çıkan kavga sonrası takım içinde huzursuzluk olduğu yorumları yapılmıştı.

İTALYA TATİLİ OLAY OLMUŞTU

Fransız yıldızın, El Clasico öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesi de büyük tepki çekmişti. İspanyol basını, bazı futbolcuların Mbappe’ye tanınan ayrıcalıklardan rahatsız olduğunu yazmıştı.

ESKİ VİDEO YENİDEN GÜNDEM OLDU

Mbappe transfer olmadan önce çekilen ve futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüntüler de sosyal medyada yeniden yayılmış, taraftarlar “Takımın huzuru bozuldu” yorumları yapmıştı.

SOSYAL MEDYADA HEDEFTE

Kavgadan kısa süre önce görüntülenen Mbappe’nin yüzündeki gülümseme bile eleştiri konusu olurken, Fransız yıldız şu anda Real Madrid taraftarının en çok konuştuğu isimlerin başında geliyor.