Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti

08.05.2026 16:20
ABD’de tarım dışı istihdamın 115 bin ile beklentilerin altında kalması sonrası altın fiyatları yükselirken, dolar endeksi geriledi; gram altın 6 bin 900 lira seviyesine yaklaştı.

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Nisan ayında tarım dışı istihdam 115 bin olarak gerçekleşirken, verinin ardından altın fiyatlarında yükseliş, dolar endeksinde ise geri çekilme yaşandı.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam nisan ayında 115 bin oldu. Bir önceki ay martta bu rakam 178 bin olarak kaydedilmişti. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,3 seviyesinde kaldı. Enflasyon açısından yakından izlenen ortalama saatlik kazançlar da beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık bazda yüzde 3,6 artış gösteren kazançların, yüzde 3,8 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Veri öncesinde 4 bin 707 dolar seviyesinde bulunan ons altın, açıklamanın ardından yükselişe geçerek TSİ 16.00 itibarıyla 4 bin 732 dolara çıktı. Gram altın da ons altındaki yükselişten destek buldu. Veri öncesinde 6 bin 863 lira seviyesinde bulunan gram altın, veri sonrası 6 bin 901 liraya yükseldi.

GÜMÜŞ VE DOLAR CEPHESİ

Ons gümüş, veri öncesinde 80,61 dolar seviyesinde bulunurken, veri sonrasında 81,46 dolar seviyesinde hareketlendi.

Dolar endeksi ise veri öncesinde 97,97 puanda yer alırken, açıklamanın ardından 97,87 puana geriledi.

Euro/Dolar paritesi de hafif yükseliş göstererek 1,1765 seviyesinden 1,1779’a çıktı.

