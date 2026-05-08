Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Muhittin Böcek\'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
08.05.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Muhittin Böcek\'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Haber Videosu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü ifade verdiği ortaya çıktı. Gökhan Böcek, babasının adaylık sürecinde otobüs aldıklarını ve 1 milyon euro yardımda bulunduklarını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı.

“ADAYLIK İÇİN 1 MİLYON EURO VERDİM”

TV100 ekranlarında Gökhan Böcek'in ifadesini aktaran Sinan Burhan, “Etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Böcek’in ifadesine ulaştım. Gökhan Böcek, ‘Veli Ağababa’nın bilgisi ve talebi dahilinde 1 milyon euroyu genel merkeze götürdüm. 6. katta Veli Ağababa’nın bahsetmiş olduğu kişiye teslim ettim. Veli Ağababa’ya bu parayı neden istiyorsunuz diye sordum. Kendisi, Sayın Özgür Özel’in bilgisi dahilinde, adaylık parası gibi düşün’ dediğini söyledi. Gökhan Böcek ifadesinde, ‘Ben Veli Ağababa’yı tanımıyordum. Bir proje lansmanında karşılaştık. Telefonlarımızı aldık. Daha sonra Veli Ağababa beni Facetime ya da Whatsapptan aradı. Bu görüşmeden yaklaşık 15 gün sonra Ankara’ya gittim. Genel Merkezde ismini bilmediğim bir şahsa parayı teslim ettim. Bu kişi Veli Ağababa’yı aradı benle konuşturdu. Bu kişinin adını ve görevini bilmiyorum. 35-40 yaşlarında 1.70-1.80 boylarında esmer, orta kilolarda biriydi.’ Diyor. “Gökhan Böcek, ‘Babam Muhittin Böcek, daha önce ‘genel merkezin maddi istekleri olabilir yardımcı ol’ demişti. Veli Ağababa seçim döneminde kullanılmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi. Benden 1 milyon euro yardımda bulunmamı istedi. Ne için istendiğini sorduğumda Özgür Özel’in talimatı olduğunu ve adaylık ücreti gibi düşünmemi söyledi.’ Diyor." ifadelerini kullandı.

"ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Böcek'in verdiği ifadenin sonunda, "Ben bu beyanım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi istiyorum. Ekleyecek başkaca bir hususum yoktur." dediği belirlendi.

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı bir canlı yayında Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını açıklamıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin soru üzerine ise Adalet Bakanı Gürlek, şunları kaydetti:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı bir yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de tutuklu Antalya'daki soruşturmadan. Yani Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum."

Muhittin Böcek, Antalya, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Dries Mertens yuvaya döndü Dries Mertens yuvaya döndü
DSÖ’den aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
Beşiktaş’ta eski aşk alevlendi Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde

15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:32
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
15:14
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı
Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
14:16
İranlı Bakan Arakçi’den ABD’ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
İranlı Bakan Arakçi'den ABD'ye rest: İranlılar asla baskıya boyun eğmez
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
11:09
Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem
Ev eşyası taşırken polis çevirdi hayatı altüst oldu: Böbreklerimi de satsam ödeyemem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 16:23:45. #7.13#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.