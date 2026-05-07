Bodrum FK\'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer

Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçında Sipay Bodrum FK ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu’ndaki mücadeleyi Bodrum FK, 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibi Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 54 dakikada Vinko Soldo (K.K) ve 81 dakikada Taulant Seferi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor, Süper Lig'e çıkma hayallerine veda etti. Bodrum FK, Süper Lig'e çıkma yolunda play-off yarı finaline yükselmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar, bu turda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.
