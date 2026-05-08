Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti, 3 kişi öldü

08.05.2026 16:33
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavga can aldı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

SEBEBİ BELLİ DEĞİL 

Olay, kırsal Konaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Kada, Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin olay sonrası bölgeden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: AA

