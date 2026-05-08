ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

08.05.2026 17:20
ABD/İsrail-İran hattında ateşkesin kırılganlığı sürerken bölgede tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2 İran gemisini vurdu. İran ise Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık bir saattir ABD ve İran unsurları arasında çatışma yaşandığını duyurdu.

ABD/İsrail-İran hattında ateşkesin kırılganlığı sürerken bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Washington yönetimi, Umman Körfezi'nde İran'a ait gemilere müdahale etti.

CENTCOM: 2 GEMİYE MÜDAHALE EDİLDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, “ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 gemiye müdahale etti” ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada ayrıca şu ana kadar 50 geminin geri çevrildiği, 73 petrol tankerinin ise toplam 166 milyon varil İran petrolünü taşıyamadığı belirtildi. ABD tarafı, bu durumun İran ekonomisine 13 milyar dolardan fazla zarar verdiğini öne sürdü.

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA ÇATIŞMA VAR

Yaşanan gelişmelerin ardından İran’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri ile ABD unsurları arasında Hürmüz Boğazı’nda çatışma yaşandığını duyurdu.

GERİLİM YENİDEN YÜKSELİYOR

Bölgede ateşkesin kırılgan yapısını koruduğu bir dönemde yaşanan bu gelişmeler, Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanabileceğine işaret etti.

İRAN: ABD'NİN TEKLİFİNİ HALA DÜŞÜNÜYORUZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD teklifini hala incelediğini ve nihai karar verildikten sonra tutumunu açıklayacağını ifade ederek "Görüşmelere gelince, teklif inceleniyor ve nihai bir sonuca vardığımızda bunu mutlaka duyuracağız" dedi.

"TAM GÜÇLE KARŞILIK VERİLİR"

Gece boyunca yaşanan karşılıklı ateş açma olaylarına değinen Bekayi, İran'ın "resmen ateşkes halinde" olduğunu belirterek, ülkenin silahlı kuvvetlerinin gelişmeleri yakından izlediğini ve "herhangi bir saldırganlığa veya maceracılığa tam güçle karşılık vereceğini" sözlerine ekledi.

