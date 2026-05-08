Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son - Son Dakika
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son

08.05.2026 12:21
Hobi bahçelerine sınırlama getiren ve yıkım kararı verilmiş yapıların kesinlikle yıkılmasını öngören yönetmeliğin ardından Meclis’teki yeni bir yasa teklifiyle kooperatifler üzerinden hobi bahçeleri kurulması ya da tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına da kesin yasak getiriliyor. İzin alınmadan yapılmış yapı ve tesislere elektrik, su aboneliği veren belediyelere de 100 bin lira ceza kesilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle hobi bahçesi, bungalov ve bağ evi gibi yapılar denetim kapsamına girdi. Şimdi gündemde tarım arazilerinde kooperatifler üzerinden yapılaşma sorunu var.

KOOPERATİF ÜZERİNDEN YAPILAŞMAYA YASAK

Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda değişiklik yapan yasa teklifine göre kooperatifler, imar planlarında tarımsal niteliği korunacak alanlar üzerine yapılmış taşınmazların mülkiyet hakkını edinemeyecek. Tek istisnasını, tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatifler oluşturacak. Ancak bu kooperatiflerin taşınmazlar üzerindeki mülkiyet edinimi de Bakanlığın iznine tabi olacak.

ARAZİ SAHİBİNE DE BOZANA DA CEZA

Tarım arazileriyle ilgili tespitler, herhangi bir şikayete bağlı olmaksızın valilikler tarafından kendiliğinden yapılacak. Bozulan arazilere, metrekare başına 2 bin 500 lira para cezası verilecek ve yapıların yıkılıp arazinin eski haline getirilmesi için 2 ay süre verilecek. Bu ceza hem arazi sahibine hem araziyi bozana ayrı ayrı verilecek.

ABONELİK VEREN BELEDİYEYE 100 BİN LİRA CEZA

İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri yaptırılmayacak. Buna aykırı davranan kamu kurumlarına 100 bin lira para cezası verilecek. Para cezası kesilen kurumlar, bir ay içinde abonelikleri iptal edecek. Edilmeyenler için aboneliğin devam ettiği her ay ayrıca 100 bin lira para cezası kesilecek.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
