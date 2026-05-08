Kaçak Sigara İle Yakalanan Şoförler Serbest, Sahibi Tutuklandı
08.05.2026 11:09
Gölbaşı'nda ev eşyası taşıdığı sanılan kamyonda gümrük kaçağı sigara bulundu, şoförler serbest kaldı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan ev eşyası yüklü kamyonda büyük miktarda gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ile yakalanan şoförler Gani Ünalır (59) ile Hasan T. (38) adli kontrolle serbest kalırken, ürünlerin kendisine ait olduğunu belirten Şevki Ç. (67) tutuklandı. Hakkında 22 milyon 466 bin 610 lira vergi ziyaı cezası kesildiğini söyleyen Ünalır, araçtaki kaçak sigaradan haberi olmadığını arkadaşının yardım talebi üzerine direksiyona geçtiğini öne sürerek, "Ben ev eşyası taşıdığımı zannediyordum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası kamyon şoförü Gani Ünalır'ı, 6 Mart 2024'te arayan şoför arkadaşı Hasan T., Ankara'ya ev eşyası taşıdığını söyleyerek yardım istedi. Hasan T. ile Kıyıboyu Caddesi'nde buluşan Ünalır, kendisine içinde mobilya ve beyaz eşya bulunduğu belirtilen kamyonun direksiyonuna geçti. Kamyonla Ankara'ya gitmek üzere otoyola çıkan Ünalır, Niğde'den geçtikten sonra direksiyonu Hasan T.'ye devretti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Kamyondaki Ünalır ile Hasan T. gözaltına alındı.

'MALZEMELERLE İLGİM YOK'

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ünalır, ifadesinde, "Hasan, şoföre ihtiyacı olduğunu söyleyip, ücret karşılığı kamyonu kullanmamı istedi. Ben de kabul ettim ve yüklü araçla beni evime yakın bir noktadan aldı. Polis kontrolünde kolilerde kaçak sigara olduğunu öğrendim. Buraya gelene kadar taşınan malzemenin ev eşyası olduğunu biliyordum. Bulunan malzemelerle bir ilgim yok" dedi.

KAÇAK SİGARININ SAHİBİ İTİRAF ETTİ

Yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şevki Ç. ise kamyondaki kaçak sigaraların kendisine ait olduğunu belirterek, "Bu ürünleri Adana'da Abdullah isimli bir şahıstan aldım. Ödemeyi, ürünleri Ankara'ya teslim ettikten sonra alacaktım. Hasan T. ve Gani Ünalır, araçta ev eşyası olduğunu biliyordu" savunması yaptı.

EŞİ TARAFINDAN TERK EDİLMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şevki Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Ünalır ile Hasan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'daki evine dönen Ünalır, bir süre önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hakkında 22 milyon 446 bin 610 lira vergi cezası kesildiğini öğrendi. 3 çocuğunun annesi eşi Fadime Ç. (44) tarafından, kızı A.Ü. (21) ile birlikte 2010 yılında terk edilen, oğulları Ali Ahmet (24) ve Arda Mehmet Ünalır (19) ile birlikte yaşamını sürdüren Gani Ünalır, kendisinin bir suçunun olmadığını ve yardım istediğini söyledi.

'CEZAYI ÖDEYECEK GÜCÜM YOK'

Hasan T.'nin aramasıyla kamyonu kullandığını anlatan Gani Ünalır, "Kamyonla beni aldıktan sonra direksiyona geçip, belli bir yere kadar sürdüm. Sürem dolunca aracı Hasan'a verdim. Gölbaşı'na girdiğimizde polis kontrol noktasında durduk. Aramada kamyonda ev eşyası değil, doldurulmuş sigara çıktı. Hasan'a bundan haberinin olup, olmadığını sordum. Haberinin olmadığını söyledi. Daha sonra olay yerinde bulunduğum için 22 milyon lira vergi kaybı cezası çıktı. Benim araçtaki maldan haberim yok. Şoför olarak gittim, dosyada ismi geçen kişiyi tanımıyorum. Bu cezayı ödeyecek gücüm yok" diye konuştu.

'TİCARETİ KİM YAPIYORSA CEZA ONA KESİLSİN'

Mahkeme masraflarının 200 bin lirayı bulduğunu anlatan Ünalır, "3 kuruş para kazanmak için bu kadar masraf yaptım. Şimdi de bu vergi borcu çıktı. Ben ev eşyası taşıdığımı zannediyordum. İşimden oldum, bir haftadır uyku uyuyamıyorum. 22 milyon lira ceza nedir? Ben kanımı da satsam, böbreklerimi de satsam bu cezayı ödeyemem. Bu malın ticaretini kim yapıyorsa; ceza ona kesilsin" dedi.

Kaynak: DHA

