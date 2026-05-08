İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halka temas etmeden ülkelerine gönderecek
08.05.2026 14:57
İspanya, hantavirüs tespit edilen gemideki 147 kişiyi halkla temas ettirmeden tahliye ederek ülkelerine gönderecek. İspanyol yolcular ise karantinaya alınacak.

İspanya, hantavirüs vakalarının tespit edildiği “MV Hondius” adlı yolcu gemisindeki 147 kişinin, halkla temas ettirilmeden ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Yetkililer, sürecin tamamen bilimsel ve teknik kriterlere göre yürütüleceğini vurguladı.

“HER ŞEY BİLİMSEL KRİTERLERE DAYANIYOR”

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde hareket ettiklerini belirterek, “Her şey tamamen teknik ve bilimsel kriterlere dayanmaktadır” dedi. 

Önceliklerinin virüsün yayılmasını önlemek olduğunu vurgulayan Marlaska, hem yolcuların hem de Kanarya Adaları halkının güvenliğinin sağlanacağını ifade etti.

YOLCULAR TAM İZOLASYONDA TAHLİYE EDİLECEK

Gemidekilerin tamamen izole edileceğini belirten Marlaska, yolcuları ülkelerine götürecek uçak hazır olmadan kimsenin gemiden indirilmeyeceğini söyledi. Yolcuların, halkla temas kurulmadan ambulans veya otobüslerle havaalanına taşınarak ülkelerine gönderileceği bildirildi.

İSPANYOLLAR KARANTİNAYA ALINACAK

Sağlık Bakanı Monica Garcia, acil tıbbi müdahale gerektirmeyen yabancı yolcuların semptom gösterse bile ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Gemide bulunan 14 İspanyol vatandaşının ise Tenerife’den Madrid’e götürülerek yaklaşık 45 gün karantinada tutulmayı kabul ettiği belirtildi.

23 ÜLKEDEN 147 KİŞİ ETKİLENDİ

İçişleri Bakanlığı Sivil ve Acil Durumlar Genel Sekreteri Virginia Barcones, gemide 23 farklı ülkeden yolcu ve mürettebat bulunduğunu açıkladı. Gemide Filipinler’den 38, İngiltere’den 23, ABD’den 17, İspanya’dan 14, Hollanda’dan 11, Almanya’dan 8, Fransa ve Ukrayna’dan 5’er, Kanada ve Avustralya’dan 4’er, Türkiye’den 3 kişi olmak üzere toplam 147 kişi yer alıyor.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

İspanya’da ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ve Vox ile Kanarya Adaları Özerk Hükümeti, hantavirüs vakalarının bulunduğu geminin bölgeye gelmesine izin verilmesini eleştirdi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Virüs; kemirgenlerin dışkı, idrar ve salyasıyla kirlenmiş havanın solunması ya da ısırık yoluyla bulaşabiliyor. Ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalık, ağır vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ahmet dalkıç ahmet dalkıç:
    Gemilerde farelere rastlamak mümkün,Gemilerde açıkta kalan gıdalardan muhtemelen bulaşmış olabilir. 1 0 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    bu da yeni bir koronavirüs olayı insanları bu sefer bu şekilde tıkayacaklar içeri şeytani düzeninin bir oyunu 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
