Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un yıldızı Mbaye Diagne, bu kez dinlediği şarkıyla sosyal medyada gündem oldu.
Senegalli golcünün, “Çawreşamın” şarkısını dinlerken kendinden geçtiği anlar kısa sürede viral oldu.
Paylaşılan görüntülerde Diagne’nin müziğe eşlik edip büyük coşku yaşadığı görüldü. Video kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
Amedspor taraftarları, yıldız futbolcunun enerjisi ve eğlenceli tavırlarına yoğun ilgi gösterdi. Diagne’nin görüntüleri, Amedspor’un Süper Lig kutlamalarının en dikkat çeken anlarından biri haline geldi.
