Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi

08.05.2026 22:45
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında 81 ilde yüzde 80 başarıya ulaşıldığını belirterek, tüm hayvanların Eylül-Ekim aylarında toplanmasının hedeflendiğini açıkladı. Görevini ihmal eden belediyelere idari ceza uygulanacağını söyleyen Çiftçi, sokakların tamamen güvenli hale getirileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuk olduğu canlı yayın programında toplumun güvenliğini ve hayvan refahını yakından ilgilendiren sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"EYLÜL-EKİM AYLARINDA TAMAMINI TOPLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarına alınması sürecinde 81 il genelinde yüzde 80 başarı oranına ulaşıldığını belirterek, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Bakan Çiftçi, sokakların tamamen güvenli hale getirilmesi için takvim vererek, "Hayvanların tamamını Eylül-Ekim aylarında toplamayı hedefliyoruz. Bu süreçte önceliğimiz hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de hayvanlarımızı daha sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturmak" dedi.

"GÖREVİNİ YAPMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARI BEDELİNİ ÖDER"

Sürecin en kritik ayağını oluşturan yerel yönetimlere de net mesajlar veren Bakan Çiftçi, "Güvenli sokaklar istiyoruz. Hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Görevini yapmayan belediye başkanları da bundan sonra bunun bedelini ve cezasını ödeyecek. Bul, yakala, tedavi et, kısırlaştır ve barınakta muhafaza et, besle. Burada belediyelere düşen görevler de var. Burada asıl görev belediyelerin tabii. Yasa 2028 yılına kadar belediyelere bu işi çözme veriyor. Lüten belediyeler barınakları kursunlar, isteyenler de sahiplensin" diye konuştu.

“MAMA RANTI” VURGUSU

Programda, bazı dernek ve kuruluşların sürece yönelik tepkilerini de değerlendiren Bakan Çiftçi, çarpıcı bir iddiada bulundu. İçişleri Bakanı, sokak hayvanlarını koruduğunu iddia eden bazı yapıların asıl endişesinin "mama rantının kesilmesi" olduğunu savundu. Hayvan hakları adı altında toplanan bağışların ve oluşan devasa mama pazarının, sokakların boşalmasıyla sona erecek olmasının bu kesimlerde rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sayın bakanım gerek yok CHP liler birer tane alırsa yeter 6 8 Yanıtla
    Kür Şad Kür Şad:
    Ben iki ayaklı hayvan seviyorum edebali. 0 3
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
