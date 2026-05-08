Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım\'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim
08.05.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Yalım, CHP’de 2023 yılı sonunda yapılan kurultay öncesi Özgür Özel’e toplam 1,2 milyon TL verdiğini iddia etti. İfadeye göre Yalım; 200 bin TL’yi Özel’in Manisa’daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını, 1 milyon TL’yi ise Özel’in talimatıyla "Demirkan" isimli şahsa teslim ettiğini öne sürdü.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

"2 FUTBOLCUNUN EŞİNİ BELEDİYEDE KADROLU PERSONEL OLARAK GÖSTEREREK ÖDEME YAPILMASINA YARDIMCI OLDUM"

Özkan Yalım savcılıktaki ifadesinde, "Uşakspor kadrosuna dahil futbolcuların ödemelerine yardımcı olmak maksadıyla hatırladığım kadarıyla 24 futbolcudan 10 tanesini belli bir dönemlerde belediyede işçi kadrosunda göstererek buradan maaş almaları ve alınan bu maaşın kendilerine ödenmesi gereken maaştan eksik kalan kısımdan mahsup olan kısma ödenmesini sağladım. 2 futbolcunun eşini de aynı şekilde belediyede kadrolu personel olarak göstererek ödeme yapılmasına yardımcı oldum. Bunlardan bir tanesi fiilen belediyede bir süre çalıştı ancak diğeri herhangi bir şekilde fiilen çalışmadı. Uşakta bulunan amatör basketbol takımı 'İlkler Şehri' isimli basket takımına destek olarak belediyenin bütçesinden yaklaşık 3-4 ay ve her ay 1 milyon 400 bin lira olacak şekilde para yardımında bulunuldu. Bu aylık ödenen 1 milyon 400 bin liranın 400 bin lirası basketbol takımı için kullanıldı. Ancak aylık ödenen paranın yaklaşık 1 milyon lirası Uşakspor futbolcularına kalan ödemelerine mahsup olacak şekilde ödendi. Uşakspor bir anonim şirket yapılanmasına sahiptir" dedi.

"BU PARALAR UŞAKSPOR'A BAĞIŞ ADI ALTINDA GELEN NAKİT PARALARDI"

Yalım, "Uşakspor futbolcularına yapılacak ödemeleri bazen ben kendi şahsi bütçemden yaptığım için sonrasında Uşakspor'a bağış olarak toplanan nakit paralar içerisinde daha önce yapmış olduğumuz ödemelere tekabül edecek şekilde bir kısmı kendi şirket çalışanlarıma maaş olarak ödedim. Bu paralar Uşakspor'a bağış adı altında gelen nakit paralardır. Ancak daha önce şahsi hesabımdan çekerek elden nakit olarak yapmış olduğum ödemelerden kalan alacağımı gelen bu bağışlar arasından bir bölümünü alıyordum. Bunları da yine kendi şirketim olan Yalım Garden çalışanlarına ödenmek üzere kullanmış olabilirim. Bazı dönemlerde şahsi şirketim olan Yalımlar şirketine ait SGK ödemelerinde param olmadığı için sıkıştığım durumlar olduğunda bunları Uşakspora bağış olarak gelen paralar içerisinde daha önceden olan alacaklarıma mahsup olacak şekilde alarak kendi hesaplarıma yatırttığım ve bununla şirketime ait sigorta borçlarını ödediğim de olmuştur" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM VE MEYDANA GELEN ZARARI ÖDEMEK İSTERİM"

Yalım, "Ebru Y. isimli kişiyle yaklaşık 2-3 ay olacak şekilde gönül ilişkim oldu. Kendisi Uşak Belediyesi'nde yaklaşık 3 ay çalıştı. Ben Ankara'dan Uşak'a dönerek belediye başkanı olduktan sonra Ebru Y. belediyede işe başladı. Kendisi belediyede özel kalemde sekreter olarak çalışıyordu. Gönül ilişkimiz olduğu dönemde kendisiyle ortak kalma niyetiyle yüzde 50 hissesi bana, yüzde 50 hissesi Ebru Y. adına tapuda kayıtlı olacak şekilde bir daire satın aldım. Ancak bu dairede ikimiz de hiç yaşamadık. Dairenin parasını ben şahsi hesabımdan ödedim. Uşakta bulunan ve belediye iştiraki olan iştirak şirketinden ortak olarak konaklamak amacıyla aldığımız bu daireye 4 adet halı gönderilmesi talimatı verdim. Şoförüm Murat A.'yı eve göndererek halıları teslim almasını ve sitede bulunan evimize götürmesini söyledim. Murat A. bu halıları alarak eve götürdü ve halılar bu eve serildi. Bu halıların teslim alındığına dair kendimize ait evde kullanıldığına dair hatırladığım kadarıyla bir evrak imzalamadım. Belediyeye ait evde dokunan halılar el dokuması halılar olup Uşak'a özgü halılardır. Hatırladığım kadarıyla bu halıların metrekaresi 5 bin lira civarındadır. Bundan dolayı çok pişmanım ve meydana gelen zararı ödemek isterim" dedi.

"GÜLŞAH DURBAY İLE ÖZGÜR ÖZEL'İN BENİM OTELİN RESTORANINDA BİRLİKTE YEMEK YEDİKLERİ DOĞRUDUR"

Yalım, "Benim Uşak'ta bulunan otelimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri veyahut genel başkan yardımcıları zaman zaman güzergahlarına göre konaklama yapmaktadırlar. Ancak ben gelen bu kişilerden herhangi bir ücret almadığım için bu kişiler adına otelde herhangi bir kayıt açılmamakta, kimlik fotokopisi alınmamakta ve emniyete herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Bu kişilerin kullanımına verilen odalar kendi adıma ayrılmaktadır. Gelen misafirler bazen bu şekilde otelde konaklamakta, bazen katılacakları programlar için kısa süreli dinlenme, giyinme ve yemek yeme amacıyla kullanmaktadırlar. Yine genel başkan da benim otelimde de tanışıklığımız yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığı için hatırladığım kadarıyla 7-8 defa gelip konaklamıştır. Eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde benim otelin restoranında birlikte yemek yedikleri hususu doğrudur, ancak ben aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E 200 BİN LİRA VE 1 MİLYON LİRA NAKİT OLACAK ŞEKİLDE PARA VERDİM"

Yalım, "Özgür Özel'in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden 1 tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum. 2019 yıllarında kendi kullanımım için markasını şuan hatırlamadığım ancak takribi değeri o tarihlerde 5-6 bin lira olan bir saat almıştım. O dönemde mecliste bulunduğum esnada grup başkanı Özgür Özel saati çok beğendiğini söylemişti, ben de aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettim. Sonrasında Manisa'da yaptığı bir konuşmada kolunda bu saat olduğu için basında bu saatle ilgili yüksek rakamlar yazıldığı için Özgür Özel beni aradı, ben de kendisine aynı şekilde o tarihlerde 5-6 Bin lira olduğunu söyledim. Bu saat benim tarafımdan hediye edilmiştir. 2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin liralık parayı Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin lira parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon lira parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKAN SEÇİLMESİ İÇİN DELEGELERLE KONUŞARAK ÇALIŞMALAR YAPTIM"

Yalım, "Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettim ve bu hususta çalışmalar yaptım. Ankara'da gözaltına alındığım gün benimle aynı odada bulunan Seher A. belediyenin düzenli bir çalışanıdır. Olay günü Seher A.'dan ele geçirilen telefon kendime ait bir telefon olmakla birlikte telefon içerisinde 2 adet hat bulunmaktadır. Bu hatlardan biri kendime ait şirket adına kayıtlı, diğer ise belediyenin hattı olduğu için bu telefonu arama öncesinde Seher A.'ya belediyeye götürmesi amacıyla verdim. Kendisinin bu konuda herhangi bir suç işleme kastı yoktur" dedi.

"PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİĞİMİ BASINDAN ÖĞRENDİM"

Yalım, "Dün itibariyle cezaevinde tarafıma CHP genel merkezinden gelen bir mektup teslim edilmiştir. Gelen mektup içeriğinde mektubun tarafıma tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu. Ancak ben 3 Mayıs Pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Benim savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur. Ben ayın 3'ünde yapılan bu ihracın Cumhuriyet Halk Partisinin 4 Mayıs tarihinden itibaren Türkiye genelinde sahaya inerek çalışmalar yapacak olmasından kaynaklandığını, bu tarihten önce savunmam alınmadan usulsüz şekilde apar topar ihraç edildiğimi düşünüyorum. Ben zaten 28 veyahut 29 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze iletmiştim. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır. Etkin pişmanlık kapsamında bildiğim her şeyi samimi bir şekilde anlattım. Özel hayatım ile belediye başkanlığı görevimi birbirine karıştırdığım için pişmanlık duyuyorum. Yine yapmış olduğum hatalar dolayısıyla meydana gelen kamu zararının tespit edilmesi halinde ödemek istiyorum" dedi.

Özkan Yalım, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Uşak Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
Burcu Köksal “AK Parti’ye katılıyorum“ diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük Burcu Köksal "AK Parti'ye katılıyorum" diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük
Kağıthane’de metruk binada yangın: 1 kişi yaralandı Kağıthane'de metruk binada yangın: 1 kişi yaralandı
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara uyarı Duyunca panik yapmayın Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın
OnlyFans çekimi ölümle bitmişti Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi 32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi
Kübra’yı öldürenler aileyi iki kere yıkmış: Yaşıyor sandık, sevindik Kübra'yı öldürenler aileyi iki kere yıkmış: Yaşıyor sandık, sevindik

23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
22:33
Zalgiris’i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
Zalgiris'i uzatmada deviren Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four’da
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:20
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor
Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
18:12
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
11:30
Hantavirüs grip gibi başlıyor İşte en ayırt edici belirtisi
Hantavirüs grip gibi başlıyor! İşte en ayırt edici belirtisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 23:55:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.