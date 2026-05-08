OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak

OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak
08.05.2026 08:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’de OnlyFans içerik üreticisi Michaela Rylaarsdam, 2023’te ücretli bir fetiş seansı sırasında bir müşterinin boğularak ölmesiyle ilgili davada “istemsiz adam öldürme” suçunu kabul etti. Savcılığa göre kurban seans sırasında ağır şekilde kısıtlandı ve nefessiz kaldı. Rylaarsdam’ın 4 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

ABD’de Michaela Rylaarsdam adlı OnlyFans içerik üreticisi, bir müşterisinin ölümüne yol açtığı iddia edilen fetiş seansı sonrası savcılıkla anlaşarak suçunu kabul etti. Sanık, “istemsiz adam öldürme” suçlamasını kabul ederken, 4 yıl hapis cezası üzerinde mutabakata varıldı.

11 BİN DOLARLIK FETİŞ SEANSI

Savcılığın açıklamalarına göre olay, Nisan 2023’te gerçekleşen ücretli bir seans sırasında meydana geldi. 56 yaşındaki Michael Dale’in, Rylaarsdam’a 11 bin dolardan fazla ödeme yaparak fetiş temelli bir içerik talep ettiği belirtildi.

AĞIR KISITLAMA VE BOĞULMA İDDİALARI

İddialara göre Dale, streç filmle “mumya gibi” sarıldı, gözlerine yapıştırıcı uygulanarak kapatıldı, ayaklarına botlar yapıştırıldı ve yüzü ile başı dahil olmak üzere plastik filmle tamamen sarıldı. Soruşturmada ayrıca başına plastik poşet geçirildiği ve ağzının bantlandığı tespit edildi. Adli tıp raporuna göre ölüm nedeni boğulma (asfiksi) olarak belirlendi ve poşetin en az 8 dakika boyunca başta kaldığı ifade edildi.

OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak

OLAY YERİNDE BULGULAR VE SORUŞTURMA

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında Dale’in bilincinin kapalı olduğu, daha sonra hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği ve yaşam desteğinin kesildiği açıklandı. Dedektif Chris Zack, Rylaarsdam’ın telefonunda içerik kaydı görüntüleri ve olay anına dair fotoğraflar bulunduğunu, ayrıca bazı materyallerin eşine gönderildiğini söyledi.

TANIKLAR VE SAVUNMA

Dale’in oda arkadaşı, seans sırasında Dale’in “durmasını istediğini” ve bir noktada daha fazla para teklif ederek yardım talep ettiğini duyduğunu ifade etti. Savunma tarafı ise Rylaarsdam’ın 911’i aradığını ve olay yerinde ilk yardım müdahalesi yaptığını belirtti.

TUTUKLAMA VE SONUÇ

İki yıl sonra tutuklanan 32 yaşındaki üç çocuk annesi sanık, savcılıkla yaptığı anlaşma kapsamında “istemsiz adam öldürme” suçunu kabul etti. 8 Haziran’da resmen cezalandırılması bekleniyor.

Son Dakika

Son Dakika ABD OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti Kafasına saplanan satırla yürüyerek hastaneye gitti
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip
Bu nasıl gelenek Videoyu izleyenler ikiye bölündü Bu nasıl gelenek? Videoyu izleyenler ikiye bölündü
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Ölümden saniyelerle kurtuldu Ölümden saniyelerle kurtuldu
Erzincan’da Doktorun Şüpheli Ölümü Erzincan'da Doktorun Şüpheli Ölümü

08:40
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi
32 milyon TL bütçeli dizinin fişi çekildi
08:28
Ankara Valiliği’nden vatandaşlara uyarı Duyunca panik yapmayın
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın
07:41
Burcu Köksal “AK Parti’ye katılıyorum“ diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük
Burcu Köksal "AK Parti'ye katılıyorum" diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
06:42
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi
Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi
06:22
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi
Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
04:14
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 09:33:03. #7.13#
SON DAKİKA: OnlyFans çekimi ölümle bitmişti! Suçunu kabul etti, 4 yıl hapis yatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.