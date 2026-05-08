Fenerbahçe Beko, Euroleague’de 8. kez Dörtlü Final\'e kaldı

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas’ı uzatma sonunda 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Final Four’a yazdırdı.
Litvanya’da oynanan kritik mücadelede büyük çekişme yaşanırken, sarı-lacivertliler normal süresi başa baş geçen karşılaşmada uzatma bölümünde üstünlüğü ele geçirerek galibiyete ulaştı. Son şampiyon unvanıyla yoluna devam eden Fenerbahçe, bu sonuçla kulüp tarihindeki 8’inci EuroLeague Final Four başarısını elde etti.
22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina’da düzenlenecek EuroLeague Final Four organizasyonunda Fenerbahçe Beko’nun yarı finaldeki rakibi Olympiakos olacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun en büyük kupasında bir kez daha şampiyonluk mücadelesi verecek.
