Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK’ya üst düzey atamalar

Ekonomi yönetimindeki üst düzey atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üst düzey atamalar yapıldı.

TÜİK VE SPK BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

Buna göre; SPK Başkanlığına Mahmut Sütçü atandı. Sütçü, SPK İkinci Başkanı olarak görev yapıyordu. SPK İkinci Başkanlığına Ahmet Aksu getirilirken, üyeliğe de Yusuf Sünbül atandı. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün yeni görevi ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denerim Standartları Kurulu Başkanlığı oldu.

TÜİK Başkanlığına da Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı.

MERKEZ BANKASI'NA YENİ BAŞKAN YARDIMCISI

Merkez Bankası için de yeni bir atama yapıldı. Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına da Ahmet Alemdar atandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı.