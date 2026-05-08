Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

08.05.2026 10:04
UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselen takımlar Freiburg ile Aston Villa oldu. Freiburg taraftarları, kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası finalini sahaya girerek kutladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu. Freiburg ile Aston Villa, kupayı kazanmak için İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

FREIBURG TARİH YAZDI

İlk maçta Sporting Braga’ya 2-1 mağlup olan Freiburg, rövanşta rakibini sahasında 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Lukas Kübler (2) ve Johan Manzambi kaydetti.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası finaline yükselen Freiburg’da maç sonu büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek tarihi başarıyı kutladı.

ASTON VILLA ŞOV YAPTI

Gecenin diğer maçında Aston Villa, ilk karşılaşmada 1-0 kaybettiği Nottingham Forest’i rövanşta 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İngiliz ekibinin gollerini Ollie Watkins, Emi Buendia ve John McGinn attı. UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
