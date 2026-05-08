Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçlarının ardından finale yükselen takımlar belli oldu. Freiburg ile Aston Villa, kupayı kazanmak için İstanbul’da karşı karşıya gelecek.
İlk maçta Sporting Braga’ya 2-1 mağlup olan Freiburg, rövanşta rakibini sahasında 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Lukas Kübler (2) ve Johan Manzambi kaydetti.
Kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası finaline yükselen Freiburg’da maç sonu büyük sevinç yaşandı. Taraftarlar bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek tarihi başarıyı kutladı.
Gecenin diğer maçında Aston Villa, ilk karşılaşmada 1-0 kaybettiği Nottingham Forest’i rövanşta 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. İngiliz ekibinin gollerini Ollie Watkins, Emi Buendia ve John McGinn attı. UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.
