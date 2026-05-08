Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

Haberin Videosunu İzleyin
Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi
08.05.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi
Haber Videosu

Bursa'da kasiyerin "Market uygulamanız var mı?" sorusuna sinirlenip ortalığı birbirine katan kadının, şubat ayında bir taksi durağına saldıran ve durağa 150 bin TL'lik zarar veren kişi olduğu ortaya çıktı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bir markette yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre alışveriş yapmak için markete gelen bir kadın müşteri, kasada çalışan personelin “Market uygulamanız var mı?” sorusuna sinirlendi. Bir anda bağırmaya başlayan kadın, market içerisindeki raflarda bulunan ürünleri yere fırlatarak ortalığı savaş alanına çevirdi. 

Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

MÜŞTERİLER KORKUYLA MARKETTEN ÇIKTI

Kadının öfke patlaması sırasında markette bulunan bazı müşteriler panik yaşayarak dışarı çıktı. Çalışanlar ise kadını sakinleştirmeye ve durumu kontrol altına almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Show Tv'nin haberine göre; marketi dağıtan kadının, geçtiğimiz aylarda Bursa Şehir Hastanesi’nde bulunan bir taksi durağında çıkardığı olayla gündeme gelen kişi olduğu ortaya çıktı. 

Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

3 Şubat 2026’da yaşanan olayda kadın, müşteri taşıyan bir taksiye binmek istemiş, durak görevlisinin sıradaki aracı beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine sinir krizi geçirmişti. Ayaklı küllüğü eline alan kadın, taksi durağının camlarını kırarak büyük zarar vermişti.

Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

TAKSİ DURAĞINA 150 BİN TL ZARAR VERMİŞTİ

Öfke nöbeti sırasında taksi durağında yaklaşık 150 bin TL’lik maddi hasar oluştuğu belirtilmişti. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şimdi ise aynı kişinin bu kez bir markette benzer görüntülere neden olduğu öne sürüldü.

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    AkaPa Türkiyesi! 7 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
Kenan Sofuoğlu’nun büyük pişmanlığı: Zayn hiçbir şeyden keyif almamaya başladı Kenan Sofuoğlu'nun büyük pişmanlığı: Zayn hiçbir şeyden keyif almamaya başladı
Messi’ye büyük şok Uyanınca gördüğü manzaraya inanamadı Messi'ye büyük şok! Uyanınca gördüğü manzaraya inanamadı
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:59
Bavullarını bile hazırlamıştı Taraftarın “Gidiyor“ dediği isim kalacak
Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
10:26
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video Şimdilerde Türkiye’de adını bilmeyen yok
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:43:31. #7.12#
SON DAKİKA: Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.