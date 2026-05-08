Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

08.05.2026 09:51
Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşan Kolombiyalı bir paralı asker, Rus ordusu tarafından esir alındı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Rus askerinin, “Nerelisin?” sorusuna savaşçının “Kolombiya” yanıtını verdiği, ardından “Rusya’ya hoş geldin” ifadelerinin kullanıldığı duyuldu. Dış basında geniş yankı uyandıran görüntüler, Ukrayna ordusunda görev yapan yabancı savaşçıları yeniden gündeme taşıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntüler dış basında da geniş yankı uyandırdı. Esir alınan kişinin Ukrayna saflarında savaşan yabancı savaşçılardan biri olduğu belirtilirken, görüntülerin hangi cephede kaydedildiğine ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

UKRAYNA ORDUSUNDA BİNLERCE YABANCI SAVAŞÇI VAR

Dış basında yer alan haberlere göre Ukrayna ordusunda çok sayıda yabancı savaşçı görev yapıyor. Özellikle Kolombiyalı eski askerlerin, yüksek maaş nedeniyle Ukrayna saflarına katıldığı ifade ediliyor. Euronews’in AP kaynaklı haberinde, bazı Kolombiyalı savaşçıların kendi ülkelerinde kazandıklarının birkaç katı ücret aldığı aktarılmıştı.

RUSYA “PARALI ASKER” SUÇLAMASIYLA YARGILIYOR

Rusya daha önce de Ukrayna adına savaşırken esir alınan yabancı savaşçılar hakkında “paralı askerlik” suçlamasıyla dava süreçleri başlatmıştı. Son dönemde Latin Amerika ülkelerinden Ukrayna ordusuna katılımın arttığına ilişkin iddialar uluslararası basında sık sık gündeme geliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 09:54:58. #.0.4#
