Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak

Galatasaray’da eleştirilerin hedefindeki Günay Güvenç için dikkat çeken bir karar çıktı. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli kalecinin takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Süper Lig’de Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray’da bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması sürüyor.
Son haftalarda performansı nedeniyle yoğun eleştiri alan Günay Güvenç’in ise takımdan ayrılmayı düşünmediği belirtildi. 34 yaşındaki kalecinin kariyerini Galatasaray’da noktalamak istediği ifade edildi.
Teknik heyet ve yönetimin, yaşanan eleştirilere rağmen deneyimli file bekçisinin takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Günay Güvenç, özellikle Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği maçının ardından eleştirilmiş, Samsunspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası da taraftarların hedefi olmuştu.
Öte yandan Galatasaray’ın yeni sezonda yerli bir kaleci transferi için çalışmalar yaptığı ve Uğurcan’ın arkasında görev yapacak alternatif isimleri değerlendirdiği öne sürüldü.
