İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

08.05.2026 11:15
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4 ay önce Köksal’a gönderdiği öne sürülen mesaj dikkat çekti. İddiaya göre mesajda, “2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü” ifadeleri yer aldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal'ın “Evet ben bir karar verdim. Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır” dediğini aktardı.

"SEN O ZAMAN GÖRECEKSİN GÜNÜNÜ"

Olayın yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Köksal’a gönderdiği öne sürülen bir WhatsApp mesajı kamuoyuna yansıdı. TV100’de konuşan gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Özel’in Köksal’a 4 ay önce "2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü" şeklinde bir mesaj gönderdiğini ifade etti. 

"MESAJ DURUYOR” İDDİASI

Kelkitlioğlu, açıklamalarının devamında söz konusu mesajın Burcu Köksal tarafından saklandığını da öne sürdü. İddia, siyaset kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

PARTİ İÇİ GERİLİM İDDİASI

Özgür Özel ile Burcu Köksal arasında uzun süredir uyum sorunu olduğu iddia edilirken, Köksal’ın önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na daha yakın bir isim olarak öne çıktığı belirtiliyor.

    Yorumlar (1)

  • Nevzat Elibal Nevzat Elibal:
    Özgür ; Aç tavuk ruyasında darı görürmüş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:43:38.
