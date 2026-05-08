CHP, Burcu Köksal\'a karşı harekete geçiyor

08.05.2026 13:26
CHP'den istifa edip 12 Mayıs'ta AK Parti'ye katılacağı öğrenilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a karşı CHP'liler Afyon'a çıkarma yapacak. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 8 Mayıs Cuma günü için partilileri Afyonkarahisar Belediyesi önüne davet etti. Başarır, "Boyun eğmiyoruz; milletin iradesini birlikte savunuyoruz!" ifadelerini kullanır iken Akdoğan ise "Bu akşam Afyonkarahisar’da konuşacaklarımız var. Açalım kutuyu." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bugün CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Afyonkarahisar Belediyesi önünde olacaklarını duyurdu. "Afyon'un iradesine sahip çıkıyoruz" başlıklı eylem 8 Mayıs Cuma günü saat 17'de başlayacak.

"AÇALIM KUTUYU"

Eylem çağrısı yapan Akdoğan, sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Bu akşam Afyonkarahisar’da konuşacaklarımız var. Açalım kutuyu. Şöyle biraz geçmişe dönelim. Bugünü söyleyelim ve geleceği örelim. Açık açık konuşacağız."

Ali Mahir Başarır ise, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Büyük Taarruz’un başladığı topraklarda; Afyon’un iradesine, milletin sandıkta verdiği karara sahip çıkmak için buluşuyoruz. Tüm Afyonlu yurttaşlarımızı, kendi iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum. Boyun eğmiyoruz; milletin iradesini birlikte savunuyoruz!" ifadeleri ile çağrı yaptı.

AK PARTİ İDDİALARINI DOĞRULADI

Uzun süre sessiz kalan ve CHP’li yetkililerin telefonlarına çıkmadığı öne sürülen Burcu Köksal, son olarak gazeteci Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada AK Parti’ye katılacağını doğrulamıştı.

Köksal’ın, “Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.” dediği aktarıldı.

Dün akşam CHP İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganlarıyla protesto gerçekleştirmişti.

Parti yöneticileri Köksal'a ulaşamadığını belirtirken CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir” ifadelerini kullanmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
