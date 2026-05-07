Arda Turan bu akşam tarih yazabilir

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları bu akşam yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finale çıkan ekipler belli olacak.

ARDA TURAN TARİH YAZMA PEŞİNDE

Turnuvada, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, ilk maçta 3-1 yenildiği İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımı yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu. Shakhtar Donetsk'in Crystal Palace'ı elemesi durumunda Turan, Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör ünvanını alacak.

BİR DİĞER KRİTİK MAÇ FRANSA'DA

Ligde, Fransa temsilcisi Strasbourg ise ilk maçta 1-0 yenildiği İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu TSİ 22.00'de konuk edecek.