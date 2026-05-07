Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu

Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep\'te buldu
07.05.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, bonservisi Lille'de olan ve Gaziantep FK'da kiralık forma giyen Mohammed Bayo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu hayal kırıklığı ile kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN BAYO SÜRPRİZİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi Fransız ekibi Lille'de bulunan ve sezonu Gaziantep FK'de kiralık olarak geçiren golcü oyuncu Mohammed Bayo ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların deneyimli ismi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Haberde, 28 yaşındaki Gineli santrfora Beşiktaş'ın yanı sıra Stuttgart, Freiburg, Lazio ve Celta Vigo gibi kulüplerin de ilgi gösterdiği ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI

Gaziantep FK formasıyla ligde 27 maça çıkan Bayo, 14 gol ve 3 asistlik performansıyla takımı adına yıldızlaşan isim oldu. 

Gaziantep FK, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:59
ABD’nin İran’a önerdiği mutabakat zaptı İsrail’i korkuttu: Bizim için felaket
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket
15:48
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 2027 sonbaharında sandık gelebilir
HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 2027 sonbaharında sandık gelebilir
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:34:12. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.