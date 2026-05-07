Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi

Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan\'da bir araya geldi
07.05.2026 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran savaşı nedeniyle Başkan Donald Trump ile gerginlik yaşayan Papa 14. Leo ile Vatikan’da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir yıl aradan sonra Katolik Kilisesi'nin lideri ile Trump kabinesinden bir yetkili arasında yapılan ilk temas oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İtalya’nın başkenti Roma’ya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun konvoyu, sıkı güvenlik önlemleri altında Vatikan’a çıkan merkezi Roma bulvarından geçerek yerel saatle 12.10’da Vatikan’a ulaştı. 

Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile <a class='keyword-sd' href='/papa/' title='Papa'>Papa</a> Vatikan'da bir araya geldi

Marco Rubio, İran savaşı nedeniyle Başkan Donald Trump ile gerginlik yaşayan Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo ile Vatikan’da görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir yıl aradan sonra Katolik Kilisesi’nin lideri ile Trump kabinesinden bir yetkili arasında yapılan ilk temas oldu. İkili yaklaşık yarım saat görüştü.

Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi

Rubio’nun Papa 14. Leo ile görüşmesinin ardından Vatikan’ın üst düzey diplomatı Kardinal Pietro Parolin ile bir araya geleceği bildirildi.

Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi

TRUMP, PAPAYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İlk ABD’li papa olan Leo, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşına ve Trump yönetiminin sert göçmen politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle Trump’ın tepkisini çekmişti. Trump,dün yaptığı açıklamada Papa 14. Leo'ya bir mesajı olup olmadığı sorusuna, "Kendisi, sanırım İran'ın nükleer silaha sahip olabileceğini söylüyordu. Ama ben olamazlar diyorum. Çünkü olursa, bütün dünya rehin alınır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Tek mesajım bu" cevabını vermişti. ABD Başkanı Nisan ayında da "İran'da ne olduğunu anlamıyor, savaş hakkında konuşmamalı" açıklamasını yapmıştı.

Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Kaynak: İHA

Marco Rubio, Gündem, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum Çöp evin altından dram çıktı: Bir senedir dışarı çıkmıyorum
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası Bakanlıktan hamburger zincirinde ayrımcılık iddiasına idari para cezası
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Narin’in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı Narin'in annesi cezaevinden mektup yazdı, lanetleşme çağrısı yaptı
CNN’in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi CNN'in kurucusu Ted Turner yaşamını yitirdi

15:59
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
15:49
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses’in sırrı ortaya çıktı
Eski günlerini aratmayan İbrahim Tatlıses'in sırrı ortaya çıktı
15:33
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı Selahattin Baki, Ali Koç’tan intikamını bakın nasıl aldı
Galatasaray maçı sonrası saldırmıştı! Selahattin Baki, Ali Koç'tan intikamını bakın nasıl aldı
15:30
Türkiye’de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
15:21
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
15:18
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir
Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
15:09
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar
Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:13:59. #7.12#
SON DAKİKA: Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.