Basra Körfezi\'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

Basra Körfezi’nde gerilim yeniden yükseldi. İran güçleri, “Ocean Koi” adlı petrol tankerine operasyon düzenleyerek geminin kontrolünü ele geçirdi. İran’a yakın Tasnim Haber Ajansı tarafından yayımlanan görüntülerde, İranlı deniz komandolarının sürat tekneleriyle tankere yaklaştığı ve gemiye çıktığı anlar yer aldı.

“İRAN’IN ÇIKARLARINA ZARAR VERİYORDU”

İran basını, Barbados bayraklı olduğu belirtilen tankerin “İran’ın petrol ihracatını engellemeye ve ülke çıkarlarına zarar vermeye çalıştığı” gerekçesiyle hedef alındığını duyurdu.

GEMİYE İRAN BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Operasyon görüntülerinde İran askerlerinin tankere çıktıktan sonra geminin direğine İran bayrağı çektiği görüldü. Tankerin mürettebatı, taşıdığı yük ve operasyonun tam konumuna ilişkin ise resmi açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Son dönemde Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Uzmanlar, tanker operasyonunun İran ile Körfez ülkeleri arasındaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.