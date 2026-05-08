Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz

08.05.2026 10:32
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ateşkesin sürdüğünü söylese de kullandığı sert ifadelerle dünya gündemine oturdu. Son saldırılar sonrası konuşan Trump, “Bugün bizimle uğraştılar, biz de onları darmadağın ettik” dedi. Trump’ın, “Eğer ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz” sözleri dış basında “örtülü savaş tehdidi” olarak yorumlandı. Açıklamalar, ABD-İran hattındaki gerilimi yeniden artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden kırılgan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada kullandığı ifadelerle dünya gündemine oturdu. Son saldırıların ardından gazetecilerin “Ateşkes hâlâ geçerli mi?” sorusuna yanıt veren Trump, “Evet, geçerli. Bugün bizimle uğraştılar. Biz de onları darmadağın ettik” dedi.

“ATEŞKES OLMAZSA DEV BİR PARILTI GÖRECEKSİNİZ”

Trump’ın en dikkat çeken sözleri ise İran’a yönelik tehdidi oldu. ABD Başkanı, “Eğer ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz. Hızlıca anlaşma imzalasalar iyi olur” ifadelerini kullandı. Dış basın, Trump’ın bu sözlerini “örtülü savaş tehdidi” ve “sert gözdağı” olarak yorumladı.

ABD VE İRAN ATEŞKES SÜRECİNDE YENİDEN ÇATIŞTI

Washington Post ve ABC News’in aktardığına göre, son günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde ABD ve İran güçleri arasında yeniden çatışmalar yaşandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait füze, drone ve sürat teknelerinin Amerikan savaş gemilerini hedef aldığını açıklarken, ABD ordusu da İran’daki bazı askeri noktaları vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları ise ABD’nin önce saldırı düzenlediğini ve kendi operasyonlarının “misilleme” olduğunu savundu. Buna rağmen Beyaz Saray, nisan ayında başlayan ateşkesin teknik olarak hâlâ yürürlükte olduğunu iddia ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ DÜNYAYI TETİKTE TUTUYOR

Gerilim özellikle küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yoğunlaşıyor. İran’ın boğazdaki geçişleri kısıtlaması sonrası ABD “Project Freedom” adlı askeri operasyonu başlatmış, ticari gemilere eskort sağlama planını devreye sokmuştu. Ancak operasyon kısa süre sonra askıya alındı.

TIME ve Guardian’ın analizlerine göre, taraflar arasında resmi olarak ateşkes sürse de karşılıklı saldırılar nedeniyle anlaşmanın çökme riski her geçen gün artıyor. Uzmanlar, Trump’ın son açıklamalarının bölgede tansiyonu daha da yükseltebileceği görüşünde.

DIŞ BASIN: TRUMP’IN DİLİ GİDEREK SERTLEŞİYOR

Uluslararası medya kuruluşları, Trump’ın son haftalarda İran’a yönelik tehdit dozunu artırdığına dikkat çekti. Daha önce de “İran’ı taş devrine çeviririz”, “Bütün ülke havaya uçar” ve “İran yeryüzünden silinir” gibi ifadeler kullanan Trump’ın son “dev bir parıltı” çıkışı yeni bir kriz sinyali olarak değerlendirildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
