Marmaris Belediyesi\'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı

Marmaris Belediyesi’nin ilçedeki 25 metrelik yarı olimpik yüzme havuzunu “yüksek bakım maliyeti” ve “sağlık riskleri” gerekçesiyle kapatma kararı, spor camiasını ayağa kaldırdı. Yaklaşan milli takım seçmeleri ve Türkiye finalleri öncesi tesissiz kalan lisanslı yüzücüler, boş havuzda antrenman yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Marmaris Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, havuzda uzun süredir devam eden yapısal bozulmalar, teknik altyapı eksiklikleri ve su kalitesine ilişkin sorunlar nedeniyle tesisin güvenli hizmet veremediği belirtildi. Belediye, son iki yıldır inceleme ve analizler yapıldığını, ancak gerekli bakım ve yenileme çalışmalarının mevcut ekonomik şartlarda karşılanamayacak kadar yüksek maliyet oluşturduğunu açıkladı.

SPORCULAR VE VELİLER TEPKİLİ

Kararın ardından yüzlerce sporcu, veli ve antrenör tepki gösterdi. İlçede alternatif bir yüzme tesisinin bulunmaması nedeniyle sporcuların antrenman programları tamamen aksadı. Özellikle milli takım baraj yarışları öncesinde alınan kararın genç sporcuların kariyerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Menteşe’de düzenlenen açıklamada konuşan Türkiye dereceli yüzücü Kadir Kürşat Barbaros, “Bu karar sadece bir tesisin kapatılması değil, Marmaris’in spor geleceğine vurulmuş bir darbedir” sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi. Sporcular, antrenman yapamadıkları için performans kaybı yaşadıklarını ifade etti.

“MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE GÜNLER KALA KAPATILDI”

Veliler ve antrenörler, havuzun kapanmasının zamanlamasına dikkat çekti. Açıklamalarda, 11-12 Nisan’daki Milli Takım İl Baraj Yarışları ile mayıs ayında yapılacak Türkiye finalleri öncesinde sporcuların hazırlıksız bırakıldığı vurgulandı. Yüzme branşında birkaç günlük aranın bile performansı ciddi şekilde etkilediği ifade edildi.

BOŞ HAVUZDA ANTRENMAN YAPARAK SESLERİNİ DUYURDULAR

Kapatma kararına karşı sporcuların boş havuzda antrenman yaparak protesto gerçekleştirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sporcular ve aileleri, Marmaris Belediyesi’ne çağrıda bulunarak havuzun standartlara uygun şekilde yenilenip yeniden hizmete açılmasını istedi.