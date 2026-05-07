ODTÜ\'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini

07.05.2026 14:35
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki İlkay Akkaya konserinde iki grup arasında kavga çıktı, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Rektörlük inceleme başlatıldığını duyururken olay anına ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Devrim Stadyumu'nda düzenlenen bahar şenlikleri, iki grup arasında çıkan kavgayla gölgelendi. Sanatçı İlkay Akkaya şarkılarını söylerken bir grup, tribünden cam şişeler atarak yuhalamaya başladı; Türk bayrağı açtı. Diğer grup bu duruma tepki gösterince tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. 

"KIRARIM O ELİNİ"

Kavganın ortasında kalanlar tribünden atlayarak uzaklaşmaya çalıştı. Arbede güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi. Olayın yankıları sürerken yeni kavga görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde bir genç kızın bozkurt işareti yaptı, karşıt gruptan bazı öğrencilerin de "Kırarım o elini" diyerek üzerine yürüdüğü görülüyor. 

ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

ODTÜ Rektörlüğü, yaşananlarla ilgili inceleme başladığını, olaya karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli sürecin yürütüleceğini bildirdi: Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor, bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz. Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir. Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir iletişim dili benimsemeye, ODTÜ'nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

7.05.2026 15:10:11
