Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

08.05.2026 09:22
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceğini açıklayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti’ye geçiş sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, belediyeye gelir sağlayacak bir otopark teklifinin CHP’li üyeler tarafından reddedilmesini önemli kırılma noktalarından biri olarak gösterdi.

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki açıklamalar siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Köksal, tv100’e yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Burcu Köksal’ın açıklamalarını tv100 ekranlarında yayınlanan “Başak Şengül ile Doğru Yorum” programında paylaştı.

“İKİ TARAFLA MÜCADELE ETMEK İÇİN SEÇİLMEDİM”

Kelkitlioğlu’nun aktardığına göre Burcu Köksal, süreçle ilgili fazla konuşmak istemediğini belirterek, “Ben bu süreçte çok fazla konuşmak istemiyorum. Tüm Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim.” dedi.

“CHP BENİ ÇOK YORDU”

Köksal, belediye başkanı olma sürecine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmektir benim çabam. Ama CHP beni çok yordu.”

“KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ OTOPARK KRİZİ OLDU”

Gazeteci Barış Yarkadaş da Burcu Köksal’dan edindiği bilgileri canlı yayında aktardı.

Yarkadaş’ın aktardığına göre Köksal, Afyonkarahisar’da İl Özel İdaresi’ne bağlı bir otoparkın belediyeye kazandırılması için girişimlerde bulunduğunu söyledi. Köksal’ın yakın çevresine yaptığı değerlendirmede, CHP’li üyelerin söz konusu teklifi reddettiğini belirttiği ifade edildi.

Köksal’ın bu durumu “kırılma noktalarından biri” olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

“CHP’NİN DİSİPLİN KURULLARINA DOSYA HALİNDE YOLLADIM”

Burcu Köksal’ın, sosyal medya üzerinden kendisine ve ailesine yönelik hakaretlerle ilgili de rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Köksal’ın, “Bana ve aileme özellikle sosyal medyada CHP üyesi olduğunu bildiğim kişiler tarafından sistematik küfürler, hakaretler ve saldırılarda bulunuldu. Bir avukat olarak bunların hepsini toparladım. Hem eski bir parlamenter hem de belediye başkanı olarak dosya halinde CHP’nin ilgili disiplin kurullarına yolladım.” dediği aktarıldı.

“HAKARETLERİNE HALA DEVAM EDİYORLAR”

Köksal’ın açıklamalarında, disiplin süreçlerinden sonuç alamadığı yönünde ifadeler kullandığı da belirtildi.

“Bunların hepsini toparladım ve CHP’nin ilgili disiplin kurullarına yolladım. Buna rağmen CHP üyelerine herhangi bir işlem yapılmadı. Üstelik bu kişiler savunmalarını verirken o küfürlerin arkasında olduklarını açıkça beyan ettiler. Bu dosya herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldı, bu beni çok kırdı. Bu kişiler sosyal medyadaki hakaretlerine hala devam ediyorlar.” dediği ifade edildi.

“HAKKIMDA HİÇBİR SORUŞTURMA YOK”

Köksal’ın kendisi ve eşi hakkında ortaya atılan iddiaları da reddettiği belirtildi.

Burcu Köksal’ın, “Benim hakkımda ve eşimin hakkında hiçbir soruşturma yoktur. Benim için ‘Ya katıl ya da içeri atıl’ denilmesi boş bir demagojidir. Böyle bir durum söz konusu değildir.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

“CUMHURBAŞKANI İLE YARIM SAATTEN FAZLA GÖRÜŞTÜM”

Köksal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öne sürüldü.

Aktarılan bilgilere göre Köksal, “Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi.” dedi.

“SALI GÜNÜ AK PARTİ’YE KATILIYORUM”

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaları doğruladığı da ileri sürüldü.

Köksal’ın, “Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

    Yorumlar (2)

  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    İnanın bu açıklamaya kahkaha atmamak mümkün değil. :))) Hayırlı Cumalar 7 6 Yanıtla
  • şenol doğan şenol doğan:
    at at kahkaha at daha çok kahkaha atarsınız 2 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
