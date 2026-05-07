Büyük temizlik onu da vurdu! Messi'ye büyük şok

07.05.2026 14:49
Lionel Messi, Instagram’daki bot hesap temizliği sonrası 5 milyon takipçi kaybetti.

Instagram’ın bot ve pasif hesaplara yönelik temizliği dünya yıldızlarını etkilemeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo ve Kylie Jenner’ın ardından Lionel Messi’nin de milyonlarca takipçi kaybettiği ortaya çıktı.

5 MİLYON TAKİPÇİ BİR ANDA GİTTİ

Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin Instagram hesabında yaklaşık 5 milyonluk takipçi düşüşü yaşandığı görüldü.

INSTAGRAM TEMİZLİĞİ ETKİLEDİ

Sosyal medya analiz platformlarına göre yaşanan düşüşün, Instagram’ın bot ve pasif hesap temizliği nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

RONALDO VE KYLIE JENNER DA ETKİLENDİ

Daha önce Cristiano Ronaldo’nun yaklaşık 7 milyon, Kylie Jenner’ın ise yaklaşık 15 milyon takipçi kaybettiği gündeme gelmişti. Messi’nin takipçi sayısındaki düşüş kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

