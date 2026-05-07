ABD\'li turist, Hong Kong\'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi

Hong Kong’da 69 yaşındaki Amerikalı bir turistin lüks otelin 29. katından düşmesi faciaya yol açtı. Kadın hayatını kaybederken, yere düşmesinin etkisiyle çevrede bulunan 7 kişi de yaralandı.

Olayın, Hong Kong’un yoğun ticaret bölgelerinden Wan Chai’de bulunan Hotel Indigo Hong Kong Island’da meydana geldiği bildirildi. South China Morning Post’un haberine göre kadın, sabah saatlerinde otelin havuz katına çıktıktan kısa süre sonra aşağı düştü.

CAMLAR PARAMPARÇA OLDU

Kadının yere çarpmasının etkisiyle otelin giriş bölümündeki cam paneller kırıldı. Parçalanan camlar çevrede bulunan kişilerin yaralanmasına neden oldu. Yaralananlar arasında 74 yaşındaki bir kadın, onun 77 yaşındaki kız kardeşi, iki çocuk ve iki annenin bulunduğu belirtildi. Ayrıca 89 yaşındaki Amerikalı bir kadının da olayda yaralandığı aktarıldı.

EŞİ DOKTORA GİTTİKTEN BİR SAAT SONRA YAŞANDI

Polis kaynaklarına göre hayatını kaybeden turistin depresyon tedavisi gördüğü ve mart ayında ilaçlarını bırakdığı öne sürüldü.

Kadının eşinin olaydan yaklaşık bir saat önce doktor randevusu için otelden ayrıldığı belirtildi.

ÇATI HAVUZUYLA TANINIYOR

Facianın yaşandığı Hotel Indigo Hong Kong Island, cam tabanlı çatı havuzu ve gece ışıklandırmalarıyla tanınan lüks oteller arasında yer alıyor. 2013 yılında “Hong Kong’un En İyi Otel Mimarisi” ödülünü alan otelin, özellikle “ejderha temalı” dış tasarımı ve cam havuzu nedeniyle turistlerin yoğun ilgisini çektiği biliniyor.