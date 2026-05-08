Fenerbahçe’de seçim sonrası yeni yönetimin kadroda büyük değişime gitmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde yabancı oyuncu sayısını azaltmak için en az 10 futbolcuyla yolların ayrılacağı öne sürüldü.
6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul sonrası göreve gelecek yönetimin, yeni sezon öncesinde kapsamlı kadro planlamasına başlayacağı belirtildi.
Haberde; Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic, Omar Fayed ve Ognjen Mimovic ile yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
Ayrıca Archie Brown, Dorgeles Nene ve Fred için cazip teklifler gelmesi halinde satış ihtimalinin değerlendirileceği aktarıldı.
Ara transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif’in kiralık gönderilmesinin planlandığı belirtilirken, Ederson için ise iyi bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa onay verileceği öne sürüldü.
Öte yandan Milan Skriniar, Nelson Semedo, N’Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Anthony Musaba’nın yeni sezonda takımda kalmasının beklendiği ifade edildi.
Yönetimin hem yabancı kontenjanını rahatlatmak hem de bonservis geliri elde etmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon hazırlığında olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?