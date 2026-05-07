Bolu'da Boşanma Kavgası Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Boşanma Kavgası Silahlı Saldırıya Dönüştü

Bolu\'da Boşanma Kavgası Silahlı Saldırıya Dönüştü
07.05.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da boşanma aşamasındaki eşine tabancayla ateş eden Reşat G., polis tarafından yakalandı.

Bolu'da dün boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve tabancayla 2 el ateş ettikten sonra kayıplara karışan Reşat G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçtığı yerde yakalandı. Çiftin boşanmak istedikleri ancak nafaka konusunda anlaşmazlık yaşadıkları için sürecin uzadığı ve şüphelinin bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi Ertan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşat G. ile eşi Gurbet G. boşanma kararı aldı. İkisi de ayrılmak istemesine rağmen çift arasında 'nafaka' ödemesi konusunda anlaşmazlık çıktı. Nafaka krizinin büyümesi üzerine öfkelenen Reşat G., dün akşam saatlerinde Gurbet G.'nin yaşadığı evin önüne geldi. Bir süre evin çevresinde dolaşan Reşat G., daha sonra yanında getirdiği tabancayla eve doğru 2 el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, şüpheli olay yerinden koşarak hızla uzaklaştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine dün bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri sokakta detaylı çalışma yürüterek boş kovanları muhafaza altına aldı.

Kaçtığı yerde yakalandı

Silahlı saldırının ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Reşat G.'nin kaçtığı ve saklandığı adres tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla şüpheli koca yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Boşanma Kavgası Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:39:22. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Boşanma Kavgası Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.