Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
07.05.2026 19:16
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın yeni kontratının detayları da netleşti.

Galatasaray yönetim, üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk ile yola devam etme kararı aldı. 

ÖNCELİK ŞAMPİYONLUK VE SEÇİM

Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunu resmiyete dökmek için 23 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimini bekliyor. Dursun Özbek, tek aday olarak gireceği seçimin hemen ardından ilk iş olarak Okan Buruk ile masaya oturacak.

2 YILLIK YENİ İMZA

Avrupa’dan pek çok kulübün radarında olmasına rağmen önceliğini Galatasaray olarak belirleyen Okan Buruk ile 2 yıllık yeni bir mukavele imzalanması planlanıyor. Başarılı teknik adamın da bu süreçte hedefinin "üst üste 5. şampiyonluk" olduğu ve Galatasaray’da kalmaya oldukça sıcak baktığı belirtiliyor.

RESMİ DUYURU SEÇİMDEN SONRA

Yeni dönem planlaması kapsamında kadroda değişimlerin yaşanacağı ve orta saha, kanat ile stoper bölgelerine yıldız transferlerin yapılacağı da Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgi resmi duyuru seçimin hemen ardından yapılacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    Yakışır 7 4 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Bu adam 2027 de şampiyon yapar bir kenara yazın . 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
