Ordu'da 8 çocuk yapanlara iş imkanı, 10 çocuk yapanlara sıfır araç

06.05.2026 20:00
ORDU'nun Kumru Belediyesi tarafından nüfus artışını desteklemek amacıyla kampanya başlatıldı.

ORDU'nun Kumru Belediyesi tarafından nüfus artışını desteklemek amacıyla kampanya başlatıldı. Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, teşviklerin çocuk sayısına göre artarak devam edeceğini, 8 çocuk sahibi olanlara belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verileceğini söyledi.

Kumru Belediyesi, nüfus artışını desteklemek amaçla başlattığı kampanya kapsamında 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapan ailelere 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL ve 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen aileler için bazı şartlar belirlendi. Buna göre, başvuru yapacak ailenin en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet etmesi, doğan çocukların T.C. kimlik numarasına sahip olması, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve IBAN bilgileriyle başvuru yapılması gerekiyor. Destek ödemelerinin, gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından ailelerin hesaplarına yatırılacak.

8 ÇOCUK YAPANLARA İŞ İMKANI, 10 ÇOCUK YAPANLARA SIFIR ARAÇ

İlçede nüfusun son yıllarda düşüş gösterdiğini belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, "Kumru'muzun nüfusu 33 binden 28 binlere geriledi. Biz de bu duruma çözüm üretmek adına bir kampanya başlatma kararı aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile yapısının güçlendirilmesine yönelik açıklamalarından ilham aldık. Hazırladığımız teşvik paketi belediye meclisi kararıyla hayata geçirildi. Teşvikler kademeli olarak artacak. Program kapsamında belirlenen desteklerimiz ise 3 çocuk yapan ailelere 50 bin TL, 4 çocuk yapanlara 100 bin TL, 5 çocuk yapanlara 150 bin TL, 6 çocuk yapanlara ise 200 bin TL ödeme yapılacak. Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. Bu süreci Kumru halkımızla birlikte yürüteceğiz. Teşvikler çocuk sayısına göre artarak devam edecek. 8 çocuk sahibi olanlara belediyede iş imkanı, 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır araç verilecek" dedi.

Gençlere yönelik desteklerin de süreceğini belirten Yalçuva, nişan ve düğün organizasyonlarında belediye olarak imkanlar ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

KUMRU'DA 8'İNCİ ÇOCUK MÜJDESİYLE İŞE ALINDI

Eşinin 8'inci çocuğuna hamile kalması nedeniyle işe başladığını ifade eden Besim Arişel, 8'inci çocuğunun yolda olduğunu belirterek belediyenin aile teşvik programından yararlandığını söyledi. Ariyel, "Kumru Belediyesi'nde işe alındım. Eşim 8'inci çocuğa hamile. Başkanımıza müjdeyi verdim. Allah razı olsun, kırmadı bizi; o da personel olarak işe aldı. Hedefimiz 10 çocuk yapıp arabayı almak inşallah. Allah razı olsun başkanımızdan" diye konuştu.

4 ÇOCUĞUM VAR AMA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

İlçe sakinlerinden Coşkun Kınalı, uygulamanın nüfus artışına katkı sağlayacağını belirterek olumlu bulduğunu ifade etti. Kınalı, "Her zaman ilkleri yapan Yusuf Başkanımız yine Türkiye'de bir ilk oluşturdu. 10 çocuk olana ayrıca ödüller vereceğini, 4, 5 ve 6 çocuklu aileler için de çeşitli destekler sunacağını açıkladı. Bu uygulamanın ilçemizin ve ülkemizin nüfusunun artması açısından önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Biz de destekliyoruz. Şu anda 4 çocukla kaldık ama çalışmalar devam edecek inşallah" dedi.

Türkiye'de bir ilk olarak önemli bir projeye imza atıldığını ifade eden ilçe esnaflarından Ali Karavelioğlu ise "Başkanımızı bu konuda tebrik ediyorum. Türkiye'de bir ilk olan önemli bir projeye imza attı. Kendisine teşekkür ediyorum. İlçe nüfusunun artması için böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Bu nedenle başkanımızı ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

