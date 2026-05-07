Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekidle can verdi

07.05.2026 14:20
İngiliz reality şov dünyası yasta. "The Only Way Is Essex" (TOWIE) dizisinin eski yıldızı 35 yaşındaki Jake Hall, İspanya’nın Mallorca adasındaki kiralık bir villada ölü bulundu. İspanyol polisi, Hall’un evin cam kapısına çarpması sonucu ağır yaralandığını belirtti. Komşular, gece evden korkutucu sesler geldiğini söyledi.

İlk belirlemeler trajik bir kazayı işaret ederken, görgü tanıklarının ifadeleri tüyler ürperten detayları ortaya koyuyor.İspanyol polisi (Civil Guard), dün sabah saat 07:30 sularında Mallorca’daki lüks bir villaya gelen ihbar üzerine olay yerine ulaştığında, 35 yaşındaki Jake Hall’u kanlar içinde ve ağır kafa yaralanmalarıyla buldu. 

Yapılan ilk incelemelerde, Hall’un evin cam kapısına çarptığı ve kırılan cam parçalarının ölümcül yaralara yol açtığı tespit edildi. Partinin Sonu Felaketle BittiOlayın gerçekleştiği villada bulunan dört erkek ve iki kadın, polis tarafından sorgulandı. Görgü tanıkları, gece dışarıda eğlendikten sonra sabaha karşı eve döndüklerini ve partiye burada devam ettiklerini belirttiler. 

Soruşturmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Jake Hall’un sabah saatlerinde oldukça agresifleştiği ve kendi kendine zarar vermeye başladığı iddia ediliyor. Bir emniyet yetkilisi süreci şu sözlerle özetledi: "Kurbanın, muhtemelen alkol ve diğer maddelerin etkisiyle ajite olduğu, kafasını duvarlara ve eşyalara vurduğu, en sonunda ise bir cam kapıya fırlayarak ağır yaralandığı teorisi üzerinde duruyoruz. 

Kesin sonuçlar otopsi raporuyla netleşecek."Komşuların İfadeleri: "Duvarlar Titriyordu"Haber ajanslarına konuşan bir mahalle sakini, polisin gelişinden birkaç saat önce evden korkutucu sesler geldiğini söyledi. Komşu, "Gece saat 02:00 civarıydı, bir matkap sesine benzer çok güçlü bir gürültü duydum. Duvarların titrediğini hissettim. 

Yaklaşık beş dakika sürdü ve sonra kesildi," diyerek o gece yaşanan gerilimi anlattı. Bir diğer yerel gazete olan Ultima Hora ise, gruptaki bazı kişilerin bir gün önce uyuşturucu temini hakkında İngilizce konuştuklarının duyulduğunu iddia etti. Sanatla Dolu Son SaatlerTrajik ölümünden sadece saatler önce Jake Hall, sosyal medya hesabında hayat dolu anlarını paylaşmıştı. 

Rolling Stones’un "Beast of Burden" şarkısı eşliğinde dans ettiği, resim yaptığı ve Mallorca’nın manzarasını izlediği videoları şu notla paylaşmıştı: "Hayat bazen zordur ama ben güzel şeyleri hatırlamaya çalışacağım... Sadece sanat yapıyorum."Bu paylaşım, ölüm haberinin ardından hayranlarının taziye mesajlarıyla dolup taştı. Ünlü DJ Fat Tony, "Yıkıcı bir haber. 

Seni seviyoruz, bu dünya için çok büyük bir kayıpsın," diyerek üzüntüsünü dile getirdi.Olaylı Geçmiş ve Trajedilerle Dolu Bir AileJake Hall, 2015 yılında TOWIE kadrosuna katılmış ve Chloe Lewis ile olan fırtınalı ilişkisiyle tanınmıştı. Ancak bu, Hall’un İspanya’da yaşadığı ilk kan donduran olay değil. 2016 yılında Marbella’da bir gece kulübü kavgasında kırık şişeyle bıçaklanmış ve böbreğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak yoğun bakımda yatmıştı.

Ailesi de trajedilere yabancı değil. Hall’un çocuğunun annesi ve eski nişanlısı olan Real Housewives of Cheshire yıldızı Misse Beqiri’nin kardeşi Flamur Beqiri, 2019 Noel arifesinde Londra’daki evinin önünde bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Soruşturma Devam Ediyorİngiltere Dışişleri Bakanlığı, aileyi desteklediklerini ve İspanyol makamlarıyla iletişim halinde olduklarını doğruladı. 

Hall’un cansız bedeni otopsi için Palma’ya gönderildi. Kesin ölüm nedeni, doku örneklerinin İspanya anakarasındaki uzman laboratuvarlarda incelenmesinin ardından netleşecek. Bu olay, bir başka TOWIE yıldızı Jordan Wright’ın Phuket’te ölü bulunmasından sadece iki ay sonra gerçekleşti. İngiliz reality şov dünyası, peş peşe gelen bu kayıpların şokunu yaşıyor.

14:35
14:27
14:10
14:05
13:58
13:54
13:51
13:45
13:14
13:10
12:22
