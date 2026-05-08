Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde

Real Madrid’de son dönemde yaşanan krizlerin ardından, Kylian Mbappe’nin transferinden hemen önce çekilen bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Yeniden paylaşılan görüntülerde Real Madridli futbolcuların birbiriyle şakalaştığı, eğlendiği ve takım içinde oldukça samimi bir atmosfer olduğu görüldü.
Mbappe’nin takıma katılmasının ardından ise Real Madrid’de peş peşe yaşanan olaylar dikkat çekti. Son olarak Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında çıkan kavga ve iki oyuncu için gündeme gelen kadro dışı iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Fransız yıldızın, El Clasico öncesi kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya tatiline gitmesi de takım içinde rahatsızlık yarattığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Kavgadan kısa süre önce görüntülenen Mbappe’nin yüzündeki gülümseme de sosyal medyada çok konuşulmuştu. Taraftarlar, Fransız yıldızın son dönemde takım içindeki huzursuzluğun merkezinde olduğunu savunan paylaşımlar yaptı.
Eski videonun yeniden yayılmasıyla birlikte sosyal medyada “Mbappe gelmeden önce takım aile gibiydi” yorumları yapılmaya başlandı.
