Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu - Son Dakika
Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu

Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu
07.05.2026 15:37
Tarsus’ta boks antrenörü Tufan Suaşan evinde ölü bulundu; yakınlarının ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda kesin ölüm nedeni için otopsi yapılırken, polis soruşturma başlattı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde boks antrenörü Tufan Suaşan (59), evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi 1029’uncu Sokak’ta meydana geldi. Bölgede spor salonu işleten ve aynı binanın üst katında yaşayan 2 çocuk babası Tufan Suaşan’dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Suaşan’ı hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde boks antrenörünün hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Suaşan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Suaşan’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

