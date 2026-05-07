Biletler dakikalar içinde tükenmişti! Şebnem Ferah\'ın 2. konser tarihi açıklandı

“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar” ve “İki Yabancı” gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

İLK KONSERİN BİLETLERİ DİKİKALAR İÇİNDE TÜKENMİŞTİ

3 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşecek konserin biletleri satışa sunulduktan yalnızca 12 dakika sonra tükendi. Yoğun talep nedeniyle bilet satış platformlarında sıra sistemi uygulanırken, yüz binlerce kişi dakikalarca beklemesine rağmen konsere bilet bulamadı.

Genel giriş biletlerinin 2 bin 500 TL’den başladığı konserde sahne önü bilet fiyatları ise 3 bin 600 TL olarak açıklandı.

İKİNCİ KONSER TARİHİ BELLİ OLDU

İlk konserin kısa sürede tükenmesinin ardından organizasyon ekibi ikinci konser tarihini duyurdu. Şebnem Ferah, 27 Haziran’da bir kez daha Küçükçiftlik Park sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

54 yaşındaki sanatçının ikinci konserinin biletleri ise 8 Mayıs 2026 tarihinde satışa çıkacak.

“BULUŞANA KADAR GÜN SAYACAĞIM”

Şebnem Ferah, yıllar sonraki ilk konser haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Ünlü sanatçı paylaşımında, “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere” ifadelerini kullanmıştı.