Kenan Sofuoğlu\'nun büyük pişmanlığı: Zayn hiçbir şeyden keyif almamaya başladı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 7 yaşındaki oğlu Zayn hakkında yaptığı açıklamayla gündem oldu. Sofuoğlu, çocuk yaşta gelen yoğun ilginin bazı olumsuz etkileri olduğunu söyledi.
Kenan Sofuoğlu, oğluna küçük yaşta birçok şeyi erken gösterdiklerini belirterek bu konuda pişmanlık yaşadıklarını ifade etti.
Sofuoğlu açıklamasında, “Her şeyi erken yaşta gösterdiğimiz için pişmanız. Çocuğumuz artık hiçbir şeyden keyif almamaya başladı” sözlerini kullandı.
Ünlü sporcunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı çocukların erken yaşta şöhretle tanışması üzerine yorum yaptı.
