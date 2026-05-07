Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden

Petrol piyasalarındaki gerileme ve döviz kurundaki değişimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. 8 Mayıs Cuma günü benzinde, 9 Mayıs Cumartesi günü ise motorinde fiyat düşüşü bekleniyor.

BENZİNE 69 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarına göre 8 Mayıs Cuma gününden itibaren benzin grubunda 2,74 TL’lik indirim öngörülüyor. Ancak bu indirimin yüzde 75’lik kısmı ÖTV’ye yansıtılacağı için pompa fiyatlarına litre başına yaklaşık 69 kuruşluk düşüş olarak yansıması bekleniyor.

Kesin karar ve uygulama tarihinin yetkili makamlar tarafından netleştirileceği belirtildi.

MOTORİNDE 5 TL’Yİ AŞAN İNDİRİM GÜNDEMDE

Uluslararası piyasalarda yeni bir sert fiyat artışı yaşanmaması halinde, 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren motorin grubunda litre başına yaklaşık 5,30 TL indirim yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

7 Mayıs itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 64,47 TL, motorin 71,77 TL, LPG ise 33,89 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 64,33 TL, motorin 71,63 TL, LPG 33,29 TL’den satılıyor.

Ankara’da benzinin litresi 65,44 TL, motorin 72,89 TL, LPG 33,87 TL olarak uygulanırken, İzmir’de benzin 65,72 TL, motorin 73,16 TL, LPG ise 33,69 TL seviyesinde satışa sunuluyor.