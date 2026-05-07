Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulundu.

ÖLDÜRÜLDÜ, GÖMÜLDÜ, YAKILDI

İncelemede Yapıcı’nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ÜZERİNE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı’na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti.

CESEDİNİN BİR KISMI BARAJDA BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

İLK İFADESİNDE YALAN SÖYLEDİ

Gözaltına alınan İlyas Umut Dalğar, ilk ifadesinde Kübra Yapıcı’yı açık bir marketin önünde bıraktığını söyledi. Ancak polis ekiplerinin saha çalışmasında, Dalğar’ın verdiği saatte marketin kapalı olduğu ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren zanlı, daha sonra cinayeti itiraf etti.

Dalğar, ifadesinde Kübra Yapıcı’nın Ata Berk Sezen’e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’daki ormanlık alana götürüldüğünü, burada silahla vurularak öldürüldüğünü anlattı.

OLAY YERİNDE CİNAYETİ BÖYLE ANLATTI

Ortaya çıkan keşif görüntülerinde İlyas Umut Dalğar’ın olay yerinde cinayeti detaylarıyla anlattığı görüldü. Dalğar, “Uyurken kafasından vurdu. Telefonunu aldı. Ondan sonra oraya gömdü. Sonra İstanbul’a kadar götürdü beni. Yol üstünde silahı gömdük. Ondan sonra döndü ve onu yaktı. Hatta kolunda yanık izi var. Ben bir şey yapmadığım için yanımda hiçbir şey yok” dedi.

Polisin, “Battaniyeye falan sardınız mı?” sorusuna ise zanlı, “Sadece halıya sardım” yanıtını verdi.

"2-3 KERE YAKTI, PARÇALARINI KÜREKLE TOPLADIK"

Dalğar, keşif sırasında cesedin nasıl yok edilmeye çalışıldığını da anlattı. Zanlı, “Benzini döktü, yaktı. 3-4 saat belki burada 2 kere, 3 kere yaktı. Sonra parçaları kürek yardımıyla topladık. Sonra çuvalladık. Bataklık gibi bir yere attık” ifadelerini kullandı.

İtiraf doğrultusunda olay yerinde inceleme yapan ekipler, ormanda Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaştı. Ceset parçalarının bir kısmının ise baraj sularına atıldığı belirlendi.