Endonezya\'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı

Endonezya’nın Halmahera Adası’nda bulunan Dukono Yanardağı’nın patlamasının ardından bölgede mahsur kalan 20 dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yetkililer, dağcıların tahliyesi için polis destekli geniş çaplı operasyon yürütüldüğünü açıkladı.
Kuzey Maluku eyaletindeki Dukono Yanardağı, cuma günü yerel saatle 07.41’de patladı. Endonezya Volkanoloji Ajansı, patlama sonrası gökyüzüne yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğünü duyurdu. Yetkililer, yanardağdaki alarm seviyesini üçüncü en yüksek seviyede tutmaya devam etti.
Yerel kurtarma ajansı yetkilisi Iwan Ramdani, Reuters’a yaptığı açıklamada mahsur kalan 20 dağcıyı bulmak için onlarca personelin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Dağcıların 9’unun Singapurlu, diğerlerinin ise Endonezyalı olduğu belirtildi.
Yetkililer, vatandaşlardan kraterin 4 kilometre çevresine yaklaşmamalarını istedi. Ayrıca yağış durumunda volkanik çamur akıntısı riskine karşı da uyarı yapıldı.
Patlamanın ardından şu ana kadar hava ulaşımında herhangi bir aksama yaşandığına dair resmi açıklama yapılmadı.
