Endonezya'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı
Endonezya'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı

08.05.2026 10:09
Endonezya’nın Halmahera Adası’ndaki Dukono Yanardağı’nın patlaması sonrası 20 dağcı mahsur kaldı. Gökyüzüne 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürten yanardağın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Mahsur kalanların 9’unun Singapurlu olduğu açıklandı. Yetkililer, krater çevresine yaklaşılmaması konusunda uyarı yaparken, yağışla birlikte volkanik çamur akıntısı riskine dikkat çekti.

Endonezya’nın Halmahera Adası’nda bulunan Dukono Yanardağı’nın patlamasının ardından bölgede mahsur kalan 20 dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Yetkililer, dağcıların tahliyesi için polis destekli geniş çaplı operasyon yürütüldüğünü açıkladı.

KÜL BULUTU 10 KİLOMETREYE ULAŞTI

Kuzey Maluku eyaletindeki Dukono Yanardağı, cuma günü yerel saatle 07.41’de patladı. Endonezya Volkanoloji Ajansı, patlama sonrası gökyüzüne yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğünü duyurdu. Yetkililer, yanardağdaki alarm seviyesini üçüncü en yüksek seviyede tutmaya devam etti.

MAHSUR KALANLARIN 9’U SİNGAPURLU

Yerel kurtarma ajansı yetkilisi Iwan Ramdani, Reuters’a yaptığı açıklamada mahsur kalan 20 dağcıyı bulmak için onlarca personelin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Dağcıların 9’unun Singapurlu, diğerlerinin ise Endonezyalı olduğu belirtildi.

BÖLGE HALKINA UYARI

Yetkililer, vatandaşlardan kraterin 4 kilometre çevresine yaklaşmamalarını istedi. Ayrıca yağış durumunda volkanik çamur akıntısı riskine karşı da uyarı yapıldı.

UÇUŞLARDA AKSAMA YOK

Patlamanın ardından şu ana kadar hava ulaşımında herhangi bir aksama yaşandığına dair resmi açıklama yapılmadı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
