Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor

09.05.2026 08:50
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle akıllı telefonlarda 12 taksit uygulanabilen fiyat sınırının 20 bin TL’den 30-35 bin TL bandına çıkarılması bekleniyor.

Akıllı telefon almak isteyen milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren taksit düzenlemesinde yeni gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenleme kapsamında, şu anda 20 bin TL ile sınırlı olan 12 taksit uygulamasının 30-35 bin TL bandındaki telefonları da kapsaması bekleniyor.

TELEFONDA TAKSİT SINIRI YÜKSELİYOR

Mevcut uygulamada fiyatı 20 bin TL’nin altındaki cep telefonlarına 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Bu tutarın üzerindeki modellerde ise taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyor.

Sektör temsilcilerinin uzun süredir gündeme getirdiği talepler sonrası Ticaret Bakanlığı’nın yeni bir düzenleme hazırladığı öğrenildi. Hazırlık aşamasındaki düzenleme ile 12 taksit uygulanabilen telefon fiyat sınırının 30 bin TL hatta 35 bin TL seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin mayıs sonu ya da haziran ayında açıklanması bekleniyor.

MALİYET ARTIŞI SATIŞLARI ETKİLEDİ

Küresel tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve bellek maliyetlerindeki yükseliş, akıllı telefon fiyatlarını son dönemde ciddi şekilde artırdı. Özellikle giriş ve orta segment modellerde yaşanan fiyat artışları hem tüketiciyi hem de sektörü zor durumda bıraktı.

5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni modellere olan talebin yükselmesi de piyasadaki hareketliliği artırdı. Ancak yüksek fiyatlar nedeniyle üretici firmalar ve GSM operatörleri satışlarda beklenen ivmeyi yakalayamadı.

SEKTÖRÜN TALEBİ KARŞILIK BULDU

Uzun süredir taksit sınırının artırılması için girişimlerde bulunan sektör temsilcileri, Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde mevcut limitin yetersiz kaldığını dile getirdi.

Görüşmelerde özellikle orta segment telefonların erişilebilir hale gelmesi için 30 bin TL ile 35 bin TL arasındaki cihazların da 12 taksit kapsamına alınması önerildi.

SATIŞLARDA HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Uzmanlar, taksit sınırının yükseltilmesinin özellikle orta segment akıllı telefon satışlarında önemli bir hareketlilik oluşturacağını belirtiyor. Yapılacak düzenlemenin yılın ikinci yarısında satışlara yüzde 15 ila 20 arasında artış sağlayabileceği ifade ediliyor.

Yeni adımın aynı zamanda dijital dönüşüm sürecine katkı sunması ve daralan teknoloji perakende pazarına canlılık kazandırması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
