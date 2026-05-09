Hamaney'in Sağlığı İyi, Kamuoyuna Çıkmıyor

09.05.2026 01:03
Mücteba Hamaney'in ofis sorumlusundan yapılan açıklamada, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyni, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, güvenlik gerekçeleri nedeniyle şu an kamuoyu karşısına çıkmadığını ve "Zamanı geldiğinde halkla doğrudan konuşacağını" söyledi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in ofisinin protokol sorumlusu Mazaher Hüseyni, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta Hamaney'in konutunu hedef aldığı saldırıda yaşananlara ve Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir halk buluşmasında konuşan Hüseyni, saldırı sırasında kendisinin de ofiste bulunduğunu belirterek olay anına ilişkin detaylar paylaştı.

"Bulunduğu yeri düzenli şekilde vuruyorlardı"

Hüseyni, saldırı sırasında Hamaney'in bulunduğu alanın doğrudan hedef alındığını belirterek, "Bombardıman sırasında ofisteydik. Yaklaşık 30 metre ilerimizde General Şirazi ve arkadaşlarının bulunduğu yer vuruldu. Yaklaşık 70-80 metre yakınımızda ise Ali Hamaney'in bulunduğu alan hedef alındı. Füze ve hava saldırıları sırasında içeride birkaç kişiydik. Ali Hamaney, Mücteba Hamaney'in genellikle ders verdiği bir yerde bulunuyordu ancak o gün orada değillerdi. Orayı tamamen yerle bir ettiler. Düzenli şekilde onun bulunduğu yeri vuruyorlardı" dedi.

"Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu"

Saldırının etkisiyle Mücteba Hamaney'in yere savrulduğunu belirten Hüseyni, "Belinde ve bacağında hafif yaralanmalar oluştu ancak kısa sürede toparlandı. Şu anda sağlık durumu iyi ve tamamen iyileşmek üzere. Kendisiyle ilgili ortaya atılan alnından yaralandığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır. Yalnızca kulağının arka kısmında küçük bir yara oluştu. Bunun dışında anlatıldığı gibi ciddi bir yaralanma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Zamanı geldiğinde halkla konuşacaktır"

Hüseyni, Hamaney'in kamuoyundan uzak tutulduğu yönündeki iddialara ilişkin ise güvenlik gerekçelerini işaret etti. Hüseyni, "Düşman, çeşitli söylentiler ve bahanelerle onun görüntüsünü ya da sesini elde ederek farklı amaçlar peşinde koşuyor. Bu nedenle şu an için acele edilmiyor. Zamanı geldiğinde kendisi doğrudan halkla konuşacaktır. Sağlığı, dirayeti ve halka liderlik etme gücü tamamen yerindedir" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

