İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"

İran\'ın BAE\'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
08.05.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları’nın BAE’ye fırlattığı bir füzenin üzerine yazılan mesaj dikkat çekti. Füzedeki, “Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız” ifadeleri dış basında geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar mesajı Körfez ülkelerine yönelik açık bir gözdağı ve psikolojik savaş hamlesi olarak değerlendirirken, İran ile Körfez hattındaki gerilimin yeniden tırmandığına dikkat çekildi.

İran Devrim Muhafızları’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik saldırılarında kullandığı bir füzenin üzerine yazılan mesaj dış basında geniş yankı uyandırdı. Füzenin üzerinde Farsça olarak yazılan, “Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız” ifadesi dikkat çekti.

MESAJ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, İran’a ait olduğu belirtilen füzenin gövdesine el yazısıyla yazılmış mesaj görüldü. Mesajın doğrudan BAE’ye yönelik bir tehdit ve “ABD’ye güvenmeyin” göndermesi taşıdığı yorumları yapıldı. Dış basında yer alan analizlerde, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik psikolojik savaş ve propaganda dili kullandığı değerlendirmesi öne çıktı. Özellikle “Amerika gider” ifadesinin, bölgede ABD korumasının kalıcı olmayacağı mesajını vermeyi amaçladığı belirtildi.

İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız

BAE SON HAFTALARDA DEFALARCA HEDEF ALINDI

Son haftalarda İran ile Körfez hattındaki gerilim yeniden tırmanırken, BAE’ye yönelik çok sayıda füze ve drone saldırısı düzenlendiği bildirildi. UAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı yüzlerce füze ve insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Al Jazeera ve CBS News’in aktardığına göre İran, ateşkes sonrası dönemde de BAE’ye yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Bazı saldırılarda enerji tesisleri ve liman bölgelerinde hasar oluştuğu bildirildi.

İRAN’DAN “ABD ÜSLERİNİ VURURUZ” MESAJI

İran Devrim Muhafızları daha önce de BAE’de bulunan Amerikan üsleri ve askeri noktalarını “meşru hedef” olarak gördüklerini açıklamıştı. İran International’ın haberine göre Devrim Muhafızları, BAE yönetimine yönelik sert açıklamalar yaparak Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan noktaların vurulabileceğini duyurmuştu. Uzmanlar, füzenin üzerine yazılan mesajın da bu stratejinin bir parçası olduğunu ve Körfez ülkelerine yönelik “yalnız kalacaksınız” mesajı taşıdığını belirtiyor.

KÖRFEZ’DE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon düşmedi. Son günlerde İran’ın BAE’ye yönelik füze ve drone saldırılarının ardından bölgede hava savunma sistemleri yeniden aktif hale getirildi

İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid’de yumruk yumruğa kavga Yıldız futbolcu hastanelik oldu Real Madrid'de yumruk yumruğa kavga! Yıldız futbolcu hastanelik oldu
Gerilim sonrası ilk temas Rubio ile Papa Vatikan’da bir araya geldi Gerilim sonrası ilk temas! Rubio ile Papa Vatikan'da bir araya geldi
Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep’te buldu Beşiktaş aradığı golcüyü çok uzaklarda değil, Gaziantep'te buldu
TOGG’dan yeni anlaşma Ucuz 3 yeni model geliyor TOGG'dan yeni anlaşma! Ucuz 3 yeni model geliyor
Arda Turan bu akşam tarih yazabilir Arda Turan bu akşam tarih yazabilir
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
Seray Kaya’nın direk dansı şovu olay oldu Seray Kaya'nın direk dansı şovu olay oldu
Mbappe’den milyonlarca taraftarı delirten hareket Mbappe'den milyonlarca taraftarı delirten hareket

12:42
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:27
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 13:21:28. #7.13#
SON DAKİKA: İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.