İran\'ın BAE\'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"

İran Devrim Muhafızları’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik saldırılarında kullandığı bir füzenin üzerine yazılan mesaj dış basında geniş yankı uyandırdı. Füzenin üzerinde Farsça olarak yazılan, “Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız” ifadesi dikkat çekti.

MESAJ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yayılan fotoğrafta, İran’a ait olduğu belirtilen füzenin gövdesine el yazısıyla yazılmış mesaj görüldü. Mesajın doğrudan BAE’ye yönelik bir tehdit ve “ABD’ye güvenmeyin” göndermesi taşıdığı yorumları yapıldı. Dış basında yer alan analizlerde, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik psikolojik savaş ve propaganda dili kullandığı değerlendirmesi öne çıktı. Özellikle “Amerika gider” ifadesinin, bölgede ABD korumasının kalıcı olmayacağı mesajını vermeyi amaçladığı belirtildi.

BAE SON HAFTALARDA DEFALARCA HEDEF ALINDI

Son haftalarda İran ile Körfez hattındaki gerilim yeniden tırmanırken, BAE’ye yönelik çok sayıda füze ve drone saldırısı düzenlendiği bildirildi. UAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı yüzlerce füze ve insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Al Jazeera ve CBS News’in aktardığına göre İran, ateşkes sonrası dönemde de BAE’ye yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdi. Bazı saldırılarda enerji tesisleri ve liman bölgelerinde hasar oluştuğu bildirildi.

İRAN’DAN “ABD ÜSLERİNİ VURURUZ” MESAJI

İran Devrim Muhafızları daha önce de BAE’de bulunan Amerikan üsleri ve askeri noktalarını “meşru hedef” olarak gördüklerini açıklamıştı. İran International’ın haberine göre Devrim Muhafızları, BAE yönetimine yönelik sert açıklamalar yaparak Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan noktaların vurulabileceğini duyurmuştu. Uzmanlar, füzenin üzerine yazılan mesajın da bu stratejinin bir parçası olduğunu ve Körfez ülkelerine yönelik “yalnız kalacaksınız” mesajı taşıdığını belirtiyor.

KÖRFEZ’DE GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon düşmedi. Son günlerde İran’ın BAE’ye yönelik füze ve drone saldırılarının ardından bölgede hava savunma sistemleri yeniden aktif hale getirildi