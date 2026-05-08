Acun Ilıcalı’nın kader gecesi

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off ilk maçında bu akşam Millwall’u konuk edecek.

GÖZLER MKM STADYUMU’NDA

Premier Lig hedefi doğrultusunda sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak olan Hull City’de tüm dikkatler TSİ 22.00’de başlayacak mücadeleye çevrildi.

TV8’DEN CANLI YAYINLANACAK

Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki İngiliz ekibi, play-off serisine avantajlı başlamak isterken karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

10 YIL SONRA YENİDEN PREMIER LİG HAYALİ

Hull City, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Premier Lig’e dönmenin hesaplarını yapıyor. İngiliz ekibi daha önce Premier Lig’de 5 sezon mücadele etmişti.

TARİHE GEÇEN SEZONLAR YAŞADI

Hull City, özellikle 2008-2009 sezonunda büyük takımlara karşı aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çekmişti. Kulüp ayrıca 2014 yılında FA Cup finali oynayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı’nın da kritik mücadeleyi yakından takip etmesi bekleniyor.