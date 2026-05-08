Güle güle Ederson! Fenerbahçe\'de kim başkan seçilirse seçilsin yollar ayrılıyor

Fenerbahçe’de seçim öncesi kaleci operasyonu başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan kim olursa olsun Ederson ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Büyük beklentilerle transfer edilen Brezilyalı kalecinin, sezon bitmeden kredisini tükettiği öne sürüldü. İddiaya göre hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi yönetimi, yeni sezonda kaleyi farklı bir isme emanet etmek istiyor.
Başkan adaylarının, taraftarın güven duyacağı dünya çapında bir kaleci transferi için çalışmalar yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe’nin gündemindeki en dikkat çekici isimlerden biri Atletico Madrid’in Sloven kalecisi Jan Oblak oldu. Dünya futbolunun en iyi kalecileri arasında gösterilen yıldız eldivenin İspanyol ekibinden ayrılabileceği konuşuluyor.
Milan forması giyen Fransız kaleci Mike Maignan’ın da Fenerbahçe’nin radarında olduğu öne sürüldü. Daha önce Galatasaray’ın da gündemine gelen deneyimli file bekçisinin yeni bir maceraya sıcak baktığı iddia edildi.
PSG’nin Maignan transferini gerçekleştirmesi halinde Lucas Chevalier’nin kiralık olarak gönderilebileceği ve Fenerbahçe’nin bu ihtimali değerlendirdiği aktarıldı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi’nin, başkan seçilmeleri halinde kaleye yıldız bir transfer yapmak için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
