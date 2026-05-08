Yeni sezonun ilk bombası! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Danimarka ekibi Midtjylland’da forma giyen milli futbolcu Aral Şimşir’i gündemine aldığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için kısa süre içinde resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi.
Teknik heyetin, Barış Alper Yılmaz’ın oynadığı bölgede alternatif oluşturmak istediği ve Aral Şimşir transferini bu doğrultuda değerlendirdiği ifade edildi.
Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücum katkısıyla dikkat çeken genç futbolcunun, Galatasaray’ın uzun vadeli planlamasında önemli bir yere sahip olduğu aktarıldı. Galatasaray’ın transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve bonservis bedelinde çift haneli rakamlara kadar çıkabileceği öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olan Aral Şimşir’in Midtjylland ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 51 maçta 12 gol atıp 20 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.
